【新冠肺炎】伊朗確診人數逾1500人　民眾照去朝拜舔清真寺門：唔擔心【有片】

▲ 伊朗確診人數逾1500人，但民眾照去朝拜，更舔清真寺門交換口水。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，伊朗累計確診個案為1501宗，死亡個案共66宗，是中國以外最多死亡病例的國家。在此嚴峻的環境之下，政府亦未有太多對策，就連清真寺都沒有關閉。不少信徙防疫意識不足，維持傳統舔聖地的一道聖門！

伊朗信徒不怕新冠肺炎 繼續舔門

據《每日郵報》報道，伊朗被批評抗疫不力，雖然有停課及關閉體育館等安排，並呼籲民眾避免前往公共地方及聖城兼疫區庫姆（Qom），但仍然一直拒絕關閉有上百萬名教徒朝拜的清真寺。

▲ 一名信徒表示他已將病毒「舔走」，叫人繼續到訪清真寺。 （圖片來源：影片截圖）

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一段在社交網絡流傳的影片中可見，大批信徒仍庫姆法蒂瑪聖陵清真寺（The shrine of Hazrat Masumeh）膜拜，更有人狂舔寺內的閘門。一名男士表示「不擔心」後，就開始舔門。另一個信徒親吻清真寺，叫人不以借新冠肺炎的疫情嚇人。更有一個小朋友因親吻舔寺內裝飾後，受到稱讚。

▲ 看來伊朗人與廣州大媽一樣：「唔怕！」。 （圖片來源：影片截圖）

記者Masih Alinejad在Twitter上轉發影片，警告政府保持宗教場所開放，會危及伊朗人和全球人類。

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伊朗衞生部下令，醫院只可接收受感染民眾及需要即時治療的病人，十幾間軍方醫院亦轉為接收患者。首都德黑蘭、庫姆及拉什特市的醫院充滿患者，一名不願透露姓名的醫生表示得知有數以百計的死亡病例，並指需要更多醫院，否則死亡人數會繼續上升。

流行病學家：感染人數超過1.8萬人

根據伊朗衛生官員3月2日公布的數字，當地再新增523宗新增確診個案，確診個案為1501宗，死亡個案增12宗，共66宗，死亡率約為4.4%，為全球最高。

伊朗不少政府官員及高層也受到感染，其中最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問委員會成員感染並不治。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）前顧問、資深政治人物侯賽因（Hossein Sheikholeslam）亦確認感染新冠肺炎。

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▲ 清真寺內已加強清潔，但仍有大批信徒舔門。（圖片來源：AFP）

國際專家認為伊朗實際上的情況可能更加嚴重，6名加拿大流行病學家使用數學模型，估計伊朗感染人數多達1.8萬人。伊朗流亡組織「人民聖戰組織」（People's Mujahedin）則指，國內已有超過300死亡，確診達1.5萬宗。

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責任編輯：羅嘉欣