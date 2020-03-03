【康復旅遊】康泰向港人派逾200萬元旅遊現金券　旅行團及自由行皆適用

▲ 康泰指港人現時對外遊或會卻步，希望現金券可讓市民提早計劃下一季以至年底的旅程。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情令本港旅遊業雪上加霜，有旅行社推大型優惠自救。康泰旅遊今日（3日）推出「撐旅遊 撐經濟」康復旅遊業計劃，向港人推出旅遊現金券，總值超過200萬元，並適用於今年4至9月出發的所有旅行團及4至12月出發的所有自遊行。

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康泰形容，現時本港外遊市場生意已到達冰河時期，新春至今，旅行社生意大跌，旅遊從業員生計大受影響，因此旅行社自發推出旅遊消費券，提早向全港市民派發價值1,200元旅遊現金券，包括一張500元長線旅行團現金券、一張200元亞洲線旅行團現金券、一張300元長線自遊行現金券及一張200元亞洲線自遊行現金券，不論於康泰官網、門市及電話報名中心均可使用。

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▲ 康泰旅行社今天推出「撐旅遊 撐經濟」康復旅遊業計劃，在多份報章刊登了全版廣告，向全港市民派發總值逾200萬元旅遊現金券。（圖片由康泰旅行社提供）

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康泰指，明白港人現時對外遊或會卻步，故現金券可讓市民提早計劃下一季以至年底的旅程，期待疫情陰霾盡快散去，讓港人重新出發，同時希望能在業界牽起引領作用，與業界攜手撐旅遊、撐經濟。

康泰續稱，自去年6月至今，面對社會運動及新型肺炎的雙重夾擊下，香港百業陷困，旅遊業更成為重災區，上星期公佈的財政預算案，旅遊業期望特區政府可為旅遊業推出更多紓困措施及推出旅遊消費券，惟政府對此著墨太少，措施聊勝於無，而抗疫基金對旅行社8萬元的資助，相對這幾個月來各旅行社承受的損失只是杯水車薪。

▲ 康泰表示，除旅遊業外，香港餐飲及零售市道生意也大受打擊，希望與各界共同構建消費券平台，鼓勵市民消費，撐起經濟。（圖片由康泰旅行社提供）

此外，康泰亦於旅遊保險上向顧客提供抗疫旅遊保險延伸保障，包括：

保證送每位顧客抗疫旅遊保險，按團隊天數計算，保障細則請參閱保單內容（本地1天遊不適用）

保證35天前取消或更改承諾，客人於出發前35天前享有取消訂位﹑更改出發人﹑更改出發日期或 轉團之權利（自遊行不適用）

保證報名後，如團費下調可享退回差額承諾，適用於推廣期內報5月31日前出發之同一團號同一出發日期的價格（自遊行不適用）

保證提供每位團友每日一口罩，會於團隊出發時派發，數量按團隊天數計算，請團友自備密實袋（自遊行不適用）

康泰旅遊現金券，即按：http://bit.ly/3cpVipA

記者：陳曉瑩