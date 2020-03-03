【暖心抗疫】小朋友寫親筆信感謝醫護　Dirty Team黃任匡︰抗疫功勞屬互助的港人

▲ Dirty team醫生黃任匡收到一封小朋友的親筆感謝信，感到非常窩心。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港繼續有新增個案，令「Dirty team」的醫護人員壓力沉重。屯門醫院心臟科專科醫生、「杏林覺醒」成員黃任匡加入Dirty team快將一個月，近日收到一位小朋友的親筆感謝信，令他頓時感到窩心，揚言是他們面對這場疫症的最強武器。

黃任匡醫生在其facebook專頁上載了一張相片，指最近收到一位小朋友致醫護人員的親筆感謝信，「多謝你們的仁慈和無私，祝你們平安和健康。」

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黃任匡收到來函後感到非常窩心，表示這樣的窩心支持和問候，讓世界看起來沒那麼灰色。

這樣的可愛的小朋友，這樣互相愛護的香港人，就是我們面對這場疫症的最強武器。

黃任匡︰抗疫功勞屬互相愛護的香港人

香港的疫情暫未如其他國家大爆發，他明言若果香港能守到最後，疫情不算太壞、沒有出現大型社區爆發、沒有大量傷亡和犠牲的話，不只是醫護或個別人士的功勞。

抗疫的勞都將屬於每個互相愛護、互相支援、自救互救的香港人。

他讚揚香港人在17年前經歷沙士後，學到了教訓，早在一月就提高警覺，大家都戴口罩、勤潔手、減少社交活動，不但令冠狀病毒傳播減慢，甚至連流感高峰期都提早結束，大大減輕醫護人員的重擔。

黃任匡於2月5日起進入「Dirty team」工作，至今近一個月，期間與太太相約見面時，都要隔一張枱吃飯，「只三、四米的距離，卻好遠」，情景令人傷感。

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責任編輯︰林綺玲