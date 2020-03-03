【新冠肺炎】北海道淪重災區景點休業　余巿蒸溜所暫停參觀 【附休館日期】

▲ 北海道不少景點，也因新冠肺炎疫情影響而暫時休業。（相片來源︰Istock)

日本的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，截至3月3日，日本境內新冠肺炎確診人數達274宗，當中北海道尤為「重災區」至今已有達71人感染，為防人多聚集，不少景點及「見學」場所都暫時休業，港人若前往北海道不妨留意。

▲ 北海道余巿蒸餾所，也將暫時停業至另行通知。（相片來源︰官方網站）

其實因應疫情影響，北海道知事鈴木直道已籲請北海道內約1600所的全部中小學停課一週。但中小學未來是否停課，還是要由各級地方政府的教育委員會個別判斷。

撰文︰司徒家傑