【新冠肺炎】北海道淪重災區景點休業 余巿蒸溜所暫停參觀 【附休館日期】 休閒 12:31 2020/03/03 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 北海道不少景點，也因新冠肺炎疫情影響而暫時休業。（相片來源︰Istock) 日本的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，截至3月3日，日本境內新冠肺炎確診人數達274宗，當中北海道尤為「重災區」至今已有達71人感染，為防人多聚集，不少景點及「見學」場所都暫時休業，港人若前往北海道不妨留意。 ▲ 北海道余巿蒸餾所，也將暫時停業至另行通知。（相片來源︰官方網站） 其實因應疫情影響，北海道知事鈴木直道已籲請北海道內約1600所的全部中小學停課一週。但中小學未來是否停課，還是要由各級地方政府的教育委員會個別判斷。 撰文︰司徒家傑 相關文章 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 15:35 2020/02/28 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級 伊勢丹大丸3月縮短營業時間 12:43 2020/03/02 【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級 伊勢丹大丸3月縮短營業時間 【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館 暫別上野動物園熊貓【附休館日期】 13:20 2020/03/02 【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館 暫別上野動物園熊貓【附休館日期】 旅遊資訊 新冠肺炎 武漢肺炎 北海道