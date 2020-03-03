  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】北海道淪重災區景點休業　余巿蒸溜所暫停參觀 【附休館日期】

休閒 12:31 2020/03/03

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

北海道不少景點，也因新冠肺炎疫情影響而暫時休業。（相片來源︰Istock)

日本的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，截至3月3日，日本境內新冠肺炎確診人數達274宗，當中北海道尤為「重災區」至今已有達71人感染，為防人多聚集，不少景點及「見學」場所都暫時休業，港人若前往北海道不妨留意。

北海道余巿蒸餾所，也將暫時停業至另行通知。（相片來源︰官方網站）

其實因應疫情影響，北海道知事鈴木直道已籲請北海道內約1600所的全部中小學停課一週。但中小學未來是否停課，還是要由各級地方政府的教育委員會個別判斷。

撰文︰司徒家傑

相關文章

【新冠肺炎】防大規模聚集感染　日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭
15:35 2020/02/28
【新冠肺炎】防大規模聚集感染　日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭
【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級　伊勢丹大丸3月縮短營業時間
12:43 2020/03/02
【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級　伊勢丹大丸3月縮短營業時間
【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館　暫別上野動物園熊貓【附休館日期】
13:20 2020/03/02
【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館　暫別上野動物園熊貓【附休館日期】
旅遊資訊 新冠肺炎 武漢肺炎 北海道

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
10:15 2020/03/02
【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女
17:47 2020/03/01
【日本實驗】為10萬元Hermès手袋改變自己　干物女50日後升呢變時尚美女