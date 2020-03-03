【新冠肺炎】南韓抗疫醫院16護士集體辭職　工時過長不准回家醫護達極限

▲ 南韓被指定為抗疫的醫院有16名護士集體辭職，部分人稱工時過勞。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，至今日（3日）凌晨南韓確診個案已有4812宗，死亡病例為29宗。其中，大邱市和慶尚北道佔南韓全國病例近90%。位於慶尚北道的浦項醫療中心於2月28日被指定為專門處理新冠肺炎患者的醫院，在疫情結束前不准醫護人員回家，有護士已逾10天沒回家，上星期有16名護士因為工作過勞及個人原因而集體辭職。

TOPick《防疫口罩百科》電子書免費下載連結

據南韓《中央日報》報導，浦項醫療中心（Pohang Medical Center）2月28日被劃分為指定處理新冠肺炎醫院；3月2日起只接收新冠肺炎患者，並調整營運時間，改為早上7點至晚上11點。

據《韓國時報》（The Korea Times）報導，浦項醫療中心，被安排為專門照顧確診患者的醫護人員須留在醫院，在疫情結束前不准回家。該中心100名護士之中，有16名護士上週辭職，原因包括工作過勞、需要照顧孩子。

由於人手短缺，院方向南韓護士協會求援，目前已有15名護士補上。浦項市政府承諾，會向該中心派出16名醫務人員、24名行政支援人員和10名義工協助。

【新冠肺炎】不滿凌晨3時被叫醒送院 南韓20歲確診女患者向執勤公務員吐口水

有醫生疲勞過度失去知覺

另外，大邱京畿大學東山醫學中心也呼籲增加醫務人員。該中心一名專門研究傳染病的醫生因疲勞過度而失去知覺，一旦恢復意識，需繼續照顧病人。愈來愈多醫護人員因「處於極限」，也打算辭職。

一名不願透露姓名的醫院官員表示：「若情況沒改善，其他醫院的護士或會像浦項醫療中心的護士一樣，迅速辭職。」據《海峽時報》（The Straits Times）指，該中心的醫生和護士兩星期輪班工作12小時，已筋疲力盡。

【新冠肺炎】南韓4000宗確診6成涉新天地教會 88歲教主遭起訴過失殺人下跪道歉

責任編輯：羅嘉欣