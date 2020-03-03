【生命奇蹟】23周早產嬰重500克身長如原子筆　醫護悉心照顧4個月奇蹟活下來

▲ 俄羅斯一名23周出世的早產女嬰，經歷4個月醫護悉心照料後，能存活下來，健康未有嚴重問題。

在醫學上滿24周齡胎兒才被視為生命，如果孕媽媽不幸於未滿24周誕下BB，醫護未必進行搶救。俄羅斯西伯利亞一名23周出生的早產兒，出世時非常輕及細小，經歷4個月的照顧，如今能生存下來是奇蹟。

據俄羅斯《西伯利亞時報》報道，去年10月，一名女嬰在俄羅斯的布里亞特共和國（Republic of Buryatia）的婦產醫學中心出世，23周即未滿6個月出世的她，體重只有500克，醫護將一枝約長15厘米的藍原子筆跟女嬰對比，嬰兒身長跟它差不多，可想而知她是多麼的小巧。

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早產嬰器官發展未成熟

一般孕婦懷胎40周產子，而在母親體內少於37周出生便是早產嬰兒，23周可說是極早產嬰，而早產兒的器官發展未成熟，大多心肺功能、腸道發展易出問題。醫護表示「原子筆BB」非常虛弱，有些醫護人員更不敢把她抱在手上，生怕弄到她。

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體重增多5倍

當地的衞生部（Ministry of Health Buryatia）公布，經過4個月悉心照料之後，該名女嬰體重已經增至2,642克（約5.82磅），體重比出世時增多了5倍。有關主診醫生Oleg Mitkinov表示：

女嬰能活著是奇蹟！她如今得到重生，要慶祝第2個生日。爸媽家人一直等她回家。

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醫護密切關注至3歲

早產女嬰現時仍未出院，須將在胸腔內科再住幾個月，健康未有嚴重問題，之後能回家與爸媽、哥哥姐姐團聚，而醫生建議母親盡可能陪伴早產女兒的身邊，醫護人員亦會密切關注她至3歲。

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責任編輯：顏紫燕