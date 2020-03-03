【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒

▲ Kenji的太太Maggie一年多前因一支抗生素而奪命，遺下他與四名年幼子女，他坦言傷痛沒法痊癒。

摯愛離世的傷痛不足為外人道，又豈是時間能治癒，即使走出喪親陰霾，卻走不出思念。Kenji的太太Maggie一年多前因一支抗生素而奪命，遺下他與四名年幼子女。太太離世後一年，Kenji坦言傷痛沒法痊癒，但生活漸漸回到正軌，能透過音樂抒發悲傷情緒，成為單親爸爸的他只望父兼母職湊大孩子。

2018年10月底，當時34歲的Maggie準備接受子宮內膜異位（俗稱「朱古力瘤」）切除手術，她在手術前注射抗生素引發嚴重藥物敏感，心臟一度停頓，經搶救後雖恢復心跳卻陷入昏迷，最終不幸於同年11月中逝世。

▲ 太太離世後，Kenji父兼母職，希望湊大四個孩子。（相片由受訪者提供）

留著亡妻頭髮戴上遺物

太太離世後Kenji開始嚴重失眠，事隔一年他依然時有失眠，為免依賴安眠藥，他選擇以工作麻醉自己，直至在疲憊的狀態下入睡。失去太太初期，他終日以淚洗臉，現在情況已好轉。

負面情緒減少了，哭到自己也覺得累，不想經常對人愁眉苦臉，現在能控制悲傷。

為免睹物思人，Kenji把太太的衣物捐出，卻一直保存著她的一束頭髮，想念她時就拿來看一看。他在亡妻的遺物中，找到代表Maggie的「M」字頸鏈，每逢他有音樂表演必定戴上，戴著它有如太太與他在一起。

我感覺太太就在我身邊，甚至在我的內心深處。

▲ 每逢有音樂表演，Kenj例必戴上太太的遺物頸鏈。（陳智良攝）

得不到回覆的WhatsApp

Kenji的手機是太太送給他，即使出了幾多款新型號，他亦捨不得更換。他以往沉迷翻看手機中載有太太的影片，看到不願入睡，同時陷入難過的深淵。幾個月前他終於決心把這些影片儲存至電腦，可是他又變成經常開著電腦看。

他一直保留太太的電話號碼，以前他習慣跟太太分享日常大小事，現在想跟太太說話就WhatsApp。

我仍會WhatsApp太太，但她永遠不會回覆……

▲ Kenji較一年前受訪時消瘦了30磅，他笑說沒特別減肥，或許太太離開令他不自覺瘦下來。（陳智良攝）

孩子在媽媽骨灰前送禮物

Kenji及Maggie分別帶著與前妻及前夫生下的一對子女，再組幸福家庭，他們共同撫養四名孩子，一家六口自此一起生活。現在Kenji的女兒8歲、兒子6歲，而Maggie的女兒10歲、兒子8歲。

媽媽離開後，四個孩子沒有太多強烈的情緒，他們想念媽媽時就做勞作送給她，Maggie的骨灰放在娘家，前面擺滿子女送給她的東西。他們照舊WhatsApp媽媽——「媽咪，Goonight」、「媽咪，細佬『蝦』我呀！」Kenji說孩子都很懂事，當看到爸爸傷心時，各人都會用不同方法安慰他。

太太生前規定孩子晚上9時上床睡覺，現時停課期間他們都很晚睡，於是Kenji對著太太的遺照跟他們說，「你們記得以前答應媽咪幾點睡嗎？」孩子對媽媽都是心服口服，說起媽媽，他們都肯乖乖去睡覺。

▲ Maggie是Kenji心目中的好太太、好媽媽，他至今仍感覺太太就在身邊。（相片由受訪者提供）

Maggie的媽媽擔心Kenji難以照顧四個孩子，於是把Maggie的一對子女接回家照顧。Kenji感激外母幫忙，他每月會跟孩子見面幾次，他的兩個孩子日常則由外傭及妹妹幫忙照顧，令他可以放心賺錢養家。

疫情影響生計轉揸Uber

原本從事保險業的Kenji以內地客為主，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令他難以維生，他現在早上揸Uber，晚上做音樂表演。他還會在內地網絡平台拍一些短視頻，但這方面收入不足以應付家庭開支。不過，無論他做甚麼工作，他也會做好自己崗位。

即使我是一個司機，乘客上車我便提供酒精搓手液，他們沒口罩，我也袋好幾個，大家一起抗疫。

Kenji一直想做好與太太創立的網上平台「做channel」，定期播放音樂節目。遇上情緒低落的時候，他會跟朋友玩音樂，更組成樂隊「做show」。在夾Band的過程中抒發情緒，有時一首歌觸動到他，他的眼淚就會決堤，這是對他有效的「音樂治療」。

▲ 在音樂路上，Kenji遇上很多同路人，並組成樂隊「做show」。（陳智良攝）

他與太太都喜歡唱歌，只是沒正式學過，唱了多年後，他才發現自己的不足。朋友笑說他是「亂入Kenji」，但他對音樂的熱誠，卻感動了這群音樂路上的兄弟姊妹，他們繼街頭表演（Busking）後，再走入餐廳酒吧表演。

一個未了的心願

Maggie離開後，Kenji一直為亡妻的死求個明白，是否醫療事故仍有待調查。由於死因庭未展開審訊，他至今未領到太太的死亡證。他準備好與荃灣港安醫院打官司，更表示官司輸贏不要緊，只希望避免同類事件發生。

現在行經荃景圍一帶，我的眼淚就忍不住。

前兩天剛好Uber乘客的目的地是港安醫院，不過他選擇去面對，不逃避一些令他觸景傷情的地方。

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記者︰駱秀玲

場地︰C2 Live