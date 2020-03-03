【新冠肺炎】傳染病專家：復工多社交或增確診　倡長者院舍加緊防控措施

▲ 曾有居院舍的8旬翁先後對病毒測試呈弱陽性及陰性。（經濟日報資料圖片）

新冠疫情持續，本港確診個案宗數更已破百宗。香港感染及傳染病醫學會學長黃天佑認為社會復工後社交增加，不排除確診個案會上升，又指新冠病毒傳播性高，出現持續傳播機會大。

對於有指曾有居院舍的8旬翁先後對病毒測試呈弱陽性及陰性，黃天佑稱不少長者居安老院舍，未必可如醫院般嚴格限制人流，但仍要加強感染控制措施。

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本港昨新增一人確診感染新冠肺炎，亦有指一名居安老院舍的88歲老翁，初步對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應，經覆檢後呈陰性。香港感染及傳染病醫學會學長黃天佑今早接受港台《千禧年代》訪問稱，結果呈弱陽性亦難就患翁是否曾受感染下定論。

不過他提醒，年紀大及長期病患者感染後，死亡風險較大，根據內地數字約50歲患者死亡率為0.3%，但至70歲以上及80歲以上患者死亡率，分別升至達8%及15%。

黃天佑又認為安老院舍屬不少長者長期住處，未必可以如醫院般嚴格限制人流，但仍要加強感染控制措施，除加強日常環境清潔，職員為不同的病友處理胃喉、換片要小心防止交叉感染；另又可考慮安排院友分開用餐，以保持社交距離。

對於本港疫情，黃天佑表示，本港班診個案部分未知源頭，或反映於社區已有受感染患者流傳，而現時復工後社交增加，確診宗數或會上升；又稱，本況港努力作圍堵措施，一旦有確診個案就追蹤及隔離檢疫，惟病毒傳播性好高，相信持續出現傳播機會不小。

他提及，美國疾控中心已指新冠肺炎全球大流行已迫在眉睫，縱世衞未有公布，重申病毒傳播性高，加上旅遊頻繁，病毒經無症狀患者帶到另一國亦不出奇：「現時好多專家都認為將床流行病，但不代表防控就要停止，需要加以控制，爭取時間製疫苗及有效藥物，減少受影響人士及死亡人數。

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責任編輯：陳正怡