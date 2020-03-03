律政司頂薪逾5萬元請法庭檢控主任　只須DSE 5科合格

▲ 律政司聘請法庭檢控主任，月薪介乎27,340元至53,195元，申請人只須有DSE 5科3級及符合語文能力即可。

教育局上月宣布，中學文憑考試（DSE）各科筆試如期開考，不少學生指新冠肺炎打亂溫書計劃，加上停課影響溫習進程，擔心應試表現不理想。不過，政府不時有筍工，最新一職更毋須大學學歷，已可出入法院工作。所謂條條大路通羅馬，DSE失手亦不怕！

律政司聘請法庭檢控主任，月薪介乎27,340元至53,195元，申請人只須有DSE 5科3級及符合語文能力即可。獲錄用的法庭檢控主任會按公務員適用的試用條款受聘，試用期為3年；如工作表現令人滿意，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

根據公務員事務局網站的招聘資料，該職位的入職條件如下：

申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第3級；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語和英語。

法庭檢控主任須參加為期9個月的全日制訓練課程，接受有關法律、訴訟程序及檢控技巧的訓練。訓練課程完結前，法庭檢控主任須先通過筆試再在實習試中取得及格，任何一項考試不及格者可能會遭解僱。

職責方面，法庭檢控主任主要在裁判法院執行檢控工作，並按上級指示執行一般法庭職務。月薪按公務員總薪級表計算，由總薪級表第13點（每月27,340元）至總薪級表第27點（每月53,195元），附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

該法庭檢控主任的職位截止申請日期為3月20日，有興趣者可於公務員事務局網站網上申請或下載申請表，以郵寄方式遞交申請。

責任編輯：姚慧儀