【一文睇清抗疫神器】行山熱點西貢售防護防疫帽可拆洗版　旺角小店防護漁夫帽比網購平

▲ 在西貢有不少小店都出售防護帽，吸引市民選購。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）傳播性高，本港確診個案已有百宗，有專家表示仍要儲備數個月的口罩，近日市民也頻到郊外行山抗疫，尋求不同方法強身健體，不過無論如何抗疫也好，需要有合適的抗疫產品以阻擋飛沫傳播，TOPick為大家挑選不同的抗疫工具，齊心抗疫。

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TOPick在旺角搜購防護帽及防護鏡等產品，在女人街有十多間店舖出售防疫產品，包括防護帽及漁夫帽等，記者發現部分防護帽售價比之前低，大概售70元，比部分網購報價的大約80元至200元不等便宜。

於旺角女人街主要售絲巾及衣服的店主卓小姐稱，由於朋友向廠商取了很多貨，於是拿了一批到店舖擺賣。她指至今只出售10頂左右，相信多數是因為「貪得意」而買，無法幫補生意。她指以前的生意主要靠外國遊客，但因去年社會運動及近期疫情的影響，生意慘淡，一日只有100至200元的生意。她表示，如市道繼續低迷或考慮轉做「打工仔」。

▲ 在旺角女人街，有十多個商戶出售防護帽，售價約70元。

有店主指原本是出售電子產品，但最近生意慘淡，街上的人煙稀少，眼見防疫產品受歡迎，於是轉售防疫產品，希望可以補貼一下。

▲ 女人街其中一個售賣電子產品的店員稱最近生意慘淡。（陳永康攝）

▲ 不少店舖售賣防護眼鏡，價錢為20元一個。（陳永康攝）

有賣玩具的小店亦有出售一些消毒搓手液，惟店員稱一日只賣到幾副眼鏡，只有一百多元的進帳，根本無法幫補生意。

▲ 店員指一日大概賣到10副眼鏡左右。(陳永康攝)

亦有出售韓國服飾的小店也有出售消毒液等防疫物資，希望可以帶動人流。

▲ 在旺角有服裝店也出售抗疫產品，希望增加人流。（陳永康攝）

▲ 旺角一間服裝店外亦有罷賣防疫產品。（陳永康攝）

近期不少人都會湧入的西貢，巿中心多間賣泳衣和水上用品的小店也有引入近日熱銷的防疫帽，售價由49元至129元不等，大人或小童款式均有，且有漁夫帽及CAP帽選擇，而全部均是可拆除式，即可將膠片拆除，就算在疫症過後，帽子仍可如日常般使用。有小店職員向TOPick記者表示，因應疫情，老闆向廠商取貨，因近期為水上用品淡季，都希望能吸客，每日約賣十至廿多頂，並不算很多人買，但在周六日多住巿區的巿民入來西貢呼吸新鮮空氣時，都會順道光顧買一兩頂。

在西貢一間出售漁具的店舖，在數星期前轉售防疫帽，其設計是可拆式，適合戶外的活動，每頂出售99元，也有多種顏色可以選擇。購買了3頂防護帽的葉小姐指，近日到西貢郊遊時發現有關產品，覺得十分方便：

呢款升級版的膠面可以拆下來，如果之後防護裝備不需要太嚴謹時可以用，很方便!

她表示近日不少朋友都相約行山抗疫，故此防疫產品必不可少。

▲ 有市民表示此款可拆式的防護帽更為方便。

TOPick也請專家分析了不同抗疫產品的功效：

1 防護漁夫帽，防疫帽前方設有外層塑膠，可防止飛沫傳播，功效有如太陽帽。這種防護漁夫帽有成人版及兒童版，韓國版售價介乎100至125元，淘寶版售價介乎35元至90元「人仔」。

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2 防護鏡

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士測試普通眼鏡及太陽帽，結果發現普通眼鏡阻擋飛沫最少，因為飛沫仍可透過其他隙位滲入眼部，而且面部都殘留很多飛沫。至於功效與防疫帽近似的太陽帽，則全方位保護面部，可阻擋所有飛沫飛濺，是所有眼罩中最有用。陳博士認為一般市民出街可不用如此誇張，只要配戴上普通的平光鏡已可阻擋飛沫濺入眼睛。

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記者：郭詩詩、伍瑋瑋