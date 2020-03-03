【一文睇清抗疫神器】防護防疫帽升級版可拆洗　旺角小店防護漁夫帽比網購平

▲ 在西貢有不少小店都出售防護帽，吸引市民選購。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）傳播性高，本港確診個案已有百宗，有專家表示仍要儲備數個月的口罩，近日市民也頻到郊外行山抗疫，尋求不同方法強身健體，不過無論如何抗疫也好，需要有合適的抗疫產品以阻擋飛沫傳播，TOPick為大家挑選不同的抗疫工具，齊心抗疫。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

TOPick在旺角搜購防護帽及防護鏡等產品，在女人街有十多間店舖出售防疫產品，包括防護帽及漁夫帽等，記者發現部分防護帽售價比之前低，大概售60元，比部分網購平。

▲ 在旺角女人街，有十多個商戶出售防護帽，售價約60元。

有店主指原本是出售電子產品，不過由於防疫產品受歡迎，於是轉售防疫產品，希望可以補貼一下。亦有出售南韓服飾的小店也有出售消毒液等防疫物資，希望可以帶動人流。

▲ 在旺角有服裝店也出售抗疫產品，希望增加人流。（陳永康攝）

另外在西貢出售漁具的店，數星期前都轉售防疫帽，其設計是可拆式，適合戶外的活動，每頂出售99元，也有多種顏色可以選擇。購買了3頂防護帽的葉小姐指，近日到西貢郊遊時發現有關產品，覺得十分方便：

呢款升級版的膠面可以拆下來，如果之後防護裝備不需要太嚴謹時可以用，很方便!

她表示近日不少朋友都相約行山抗疫，故此防疫產品必不可少。

▲ 有市民表示此款可拆式的防護帽更為方便。

TOPick也請專家分析了不同抗疫產品的功效：

1 防護漁夫帽，防疫帽前方設有外層塑膠，可防止飛沫傳播，功效有如太陽帽。這種防護漁夫帽有成人版及兒童版，韓國版售價介乎100至125元，淘寶版售價介乎35元至90元「人仔」。

【防疫帽】防止病毒飛沫入眼 平光眼鏡與防護帽邊款保護功效最高？

2 防護鏡

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士測試普通眼鏡及太陽帽，結果發現普通眼鏡阻擋飛沫最少，因為飛沫仍可透過其他隙位滲入眼部，而且面部都殘留很多飛沫。至於功效與防疫帽近似的太陽帽，則全方位保護面部，可阻擋所有飛沫飛濺，是所有眼罩中最有用。陳博士認為一般市民出街可不用如此誇張，只要配戴上普通的平光鏡已可阻擋飛沫濺入眼睛。

【防疫帽】防止病毒飛沫入眼 平光眼鏡與防護帽邊款保護功效最高？

記者：郭詩詩、伍瑋瑋