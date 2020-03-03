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【新冠肺炎】貿發局13個展覽改期　周啟良：暫無計劃取消7月書展　

社會 12:50 2020/03/03

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

貿發局副總裁周啟良表示，暫無計劃取消7月書展。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，本港多個展覽取消或延期。貿發局副總裁周啟良表示，2至4月已有13個展覽需要延期舉行，而一年一度的書展將於7月舉行，暫時沒有計劃取消，但需視乎疫情發展，局方會繼續留意情況。

周啟良出席電台節目後指，因應新冠肺炎疫情，今年2至4月共有13個展覽要改期，並會陸續在5至8月進行，當中珠寶展計劃於5月18至21日舉行，另有8個原定於4月舉辦的展覽，剛延至7月同時進行，暫時未有展覽需要取消。

他解釋，由於香港展覽場地不足，部份展覽需要縮短時期，為配合展期，令珠寶展要由會展遷移至亞博館舉行，亦令參展商的攤位縮小至9平方米，但期望可以容納一定參展商，維持吸引度。

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周啟良稱，香港是重要的採購中心，海外買家通常在3至4月來港採購，但全球有360多個展覽要取消或改期，除了影響各國的旅遊收益外，亦令海外買家未能到港採購，對中小企的損失很大，他鼓勵中小企舉行網上推廣，和買家接洽。

對於有意見指應直接減參展費用，周啟良認為，舉辦展覽成本非常高，政府已在防疫抗疫基金撥款10億元，向本港和海外展商在參與貿發局舉辦的展覽時提供一半費用的資助。

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記者：陳曉瑩

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