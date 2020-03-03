【同日離世】11歲骨癌男童與6年前亡母同日病逝　父親：妻子天上照顧兒子

▲ 11歲骨癌男童與6年前意外身亡媽媽同日病逝。

英國一名11歲患癌男孩Joel Shaw，早前與癌魔作戰期間不幸離世，離世當日剛巧是母親6年前遇上溺水意外離世的同一天。男孩的父親相信，已故妻子計劃了兒子最後的日子，現在亦在天上照顧著兒子。

2月8日，星期六，所有事都和（妻子離世）當日一樣，甚至天氣也是下著大雨和刮大風。Joel躺在白色的棺木裡，與他媽媽的棺木一樣，葬禮亦在同一地點舉行。

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2018年發現腫瘤

據英國《鏡報》報道，52歲的Dave與前妻Julie育有3名孩子，不過兩夫婦在2013年決定分開，但仍繼續合力照顧3名孩子。在2014年2月8日，Julie計劃外出，Dave則留在家中照顧孩子。然而當日下著狂風大雨，Julie在黑暗中回家期間發生意外，警方翌日發現其遺體，死因是溺斃。

當時，Joel只有5歲，他非常想念媽媽。Dave做了艱難的決定，放棄工作成為全職爸爸，照顧3名孩子，並在2017年認識了現任太太Andrea。然而，到了2018年9月一次家庭旅行前，大仔Jake發現弟弟Joel左前臂有一塊小腫塊，最終證實患上尤文氏肉瘤，這是一種骨骼或骨骼周圍組織的癌症，主要影響10至20歲的兒童。

Dave表示，Joel是一名出色的足球運動員，熱愛運動，幾乎每周都參加比賽，他在學校的成績亦優異，聰明、勤奮。

「他以每小時一百英里的速度生活，總是微笑著，總是充滿活力，我們認為他將來會有大成就。

深信妻子計劃一切

雖然與病魔搏鬥了1年半，但Joel的病情每況愈下，醫生亦告知兒子的日子不多，Dave感到悲痛欲絕，但Joel的勇敢卻震驚了他。

Joel直截了當問醫生，他是否會死，當醫生說「是」時，Joel握著醫生的手，告訴他「你已經盡了力」。

Joel在離世前數天，與Dave談論了很多有關他媽媽的事情，他知道自己會再次見到媽媽。最終，Joel在媽媽6年前逝世當日—2月8日離世，而Dave認為，這日子並非巧合，他深信已故妻子計劃了兒子最後的日子，現亦正在照顧他。

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責任編輯：林愛娜