【口罩防潮】3M+盾牌+理的口罩保質期一文睇清 潮濕天氣口罩保存貼士【內附更多】

▲ 不同口罩保存期限不同。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少市民近期紛紛搶購口罩抗疫，家中若囤積了口罩，你們知道口罩的保質期多長？隨着潮濕天氣將至，不少沒有獨立包裝的盒裝口罩恐有遇潮的風險，你們又是否知道口罩防潮，延長口罩的使用壽命，TOPick請教「化學達人」李偉瀚老師（Chemsir）傳授口罩防潮的貼士。

口罩外包裝上會生產及保存期限，正常情況下，口罩的保質期通常為3年至5年。口罩設有保存期限，主要是考慮到鼻樑夾、兩側的彈性圈等零件可能會隨時日而耗損，減低防疫的功效。

究竟市面上常見的口罩，保存期限有多長？品牌3M則在官方網站上列出旗下呼吸防護產品的詳細資料，包括保質期，供用戶參考。

牌子 型號 保質期 3M™醫用外科口罩 T1926 參考包裝盒上的到期日 3M™醫用外科口罩 1826 參考包裝盒上的到期日 Nexcare™ 口罩 掛耳式口罩 3年 Nexcare™ 口罩 舒適保暖口罩 5年(從包裝上生產日期起計算) 3M™ 防護口罩 KN95 PM2.5 懸浮粒子防護口罩 5年(從包裝上生產日期起計算) 3M™ N95 口罩 N95 防顆粒口罩 5年(從包裝上生產日期起計算) 3M™ N95 口罩 N95醫用防護口罩 5年(從包裝上生產日期起計算)

【口罩防疫措施】口罩防疫貼士 3M™官方教正確清潔消毒全套「豬咀」【附詳細步驟】



至於其他牌子口罩的保質期，包括盾牌口罩、理的外科口罩、台灣CSD中衛醫療口罩等，請參考下列表格。

牌子 保質期 盾牌口罩（成人、兒童及幼童） 5年 理的醫用外科口罩 5年 TRI CARE口罩 5年 CSD中衛醫療口罩（台灣） 5年 【藍鷹牌】N95醫療口罩（台灣） 5年 Medicom麥迪康醫療口罩 (未滅菌)（台灣） 5年 韓國 KF94 High Guard 防疫口罩Mask 自生產日起計36個月

台灣的疾管署網站則建議，一般有過濾層口罩效期可長達3至5年，平時保存時可將口罩放入放進乾淨的塑膠袋或夾鏈袋中，避免高溫及潮濕的環境；疾管署也特別提醒，部分口罩使用環保材質，恐因陽光照射失效，因此保存地點應已陰涼、乾燥的地方為佳。日本城早前出售的印尼製50片裝「Neo Health」口罩，官方早前曾作生產日期作出回應，當時顯示口罩的保質期為5年。以上資料僅作參考，其他牌子口罩的具體保質期，請參考口罩包裝外盒。

口罩防潮方法

「化學達人」順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）接受TOPick訪問時指，口罩遇潮後，其中的濕氣會令細菌更容易繁殖及生長，導致口罩有不衞生的情況出現。

要避免口罩開封後遇潮的風險，Chemsir建議可把開封後的口罩先分批放進密實袋內，再把放有口罩的密實袋放置在相對密閉的空間，如抽屜，再於抽屜內放入吸濕器、防潮珠等吸濕的器具，這些器具內的化學品無水氯化鈣，就會把抽屜內的空氣水份吸走，繼而令把抽屜內的空間保持乾爽狀態，解決口罩遇潮的風險。

TRI CARE口罩的代理商美藝香港集團有限公司接受TOPick訪問時表示，如果口罩存放在辦公室，因辦公室有開關冷氣，建議先將口罩放入密實袋再存放在櫃筒，避免因溫差產生水氣。若存在在家中的口罩，建議不要放在陽光可以直接照射的地方，盡量用密實袋包裹再存放在陰涼處。

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責任編輯：王俊賢