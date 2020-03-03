元朗金行被南亞賊打劫　扑毀飾櫃掠走龍鳯鐲近百萬元金飾 

▲ 元朗教育路金行被搶劫，警方在現場套取證據。（黃傑偉攝）

今晨（3日）11時許，元朗教育路7號一間金行被5名賊人持牛肉刀、斧頭、鐵錘搶劫，掠走一批金飾，總值近約100萬元。警方正翻看閉路電視和尋求目擊者提供綫索，通緝5名年約20至35歲男子，他們逃走時往千色廣場及西菁街方向，其中賊人以南亞人士方言溝通，不排除他們是南亞裔賊匪。

▲ 元朗警區總督察(刑事)歐陽德表示，賊人操南亞口音。（黃傑偉攝）

元朗警區總督察(刑事)歐陽德表示，賊人乘坐一輛銀灰色7人車抵達目標金行門口後，有5名戴有口罩及手套賊人落車，其中1人持牛肉刀指嚇店內5名職員，當時店內沒有顧客，另外4人則以鐵和鐵斧扑毀飾櫃，掠去店舖戒子和手鐲等金器，行動過程約1分鐘，然後徒步開，涉案車輛亦駛離，其後警方翻查涉案車輛資料，相信是一輛套有牌車輛。

▲ 賊人乘坐一輛銀灰色7人車，停在教育路金行門口。（黃傑偉攝）

警方事後在現場檢獲一支疑是錘仔斷開的木手柄，一件外套、一個吉的腰包、環保袋和一張膠墊，警方相信是賊人遺下；警方現追緝賊人的身份和資料。如有人提供資料可致電3661 6464聯絡元朗警區重案組2隊。

▲ 警方在現場檢獲懷疑賊人遺下證物，包括斷開錘仔的木柄、吉腰包、膠墊等。（黃傑偉攝）

歐陽德指，警方對該些搵快錢罪案是十分重視，並有能力及決心打擊破獲該些罪案；同時，他認為反修例的社會運動情況稍為緩和，警方會調配資源，加強日常的巡邏，防止罪案發生。

記者：黃傑偉、廖傑堯