【口罩供應】一合口罩下午兩時半開始預售　每盒30個售$68料5月中到貨【附預訂連結】

▲ 「一合口罩」今午2時半公布預售網址，每盒定價為$68，每人限購一盒。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，口罩供應持續緊張，本地口罩生產商「一合口罩」在facebook專頁公布，今日（3日）下午2時半公布預售網址，每盒（30個口罩裝）定價為$68，每人限購一盒。公司表示，將於3月中正式投產，預料於5月中將會有貨。有關的預售網即按此 http://bit.ly/2wnR6WW

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「一合口罩」在觀塘的工業大廈設廠，將會推出一次性醫用口罩，特選無痛耳掛，無塵生產，每盒30個。公司表示，由於時間緊迫，不及時做實驗室測試，現時僅信賴物料提供方的實驗室結果，而BFE和PFE大於95%是沒有問題的。並已委托公證行，將把樣品口罩送到美國化驗室進行ASTM Level測試。

公司又指，口罩是以ASTM Level 1的製作水平及正藝作為第一輪開發，坦言過濾力、防滲力、潑水力和透氣度等的實驗結果可能會有出入，即使還未可以作為醫護人員用品，也希望至少做一個有用的口罩。

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3個產品選項中，其中一項比較昂貴，公司表示，也是因為希望把市民的心意轉送給有需要人士，而公司也可以有更多條件去支持他們。

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責任編輯：陳子謙