【KO霉菌】潮濕天氣去霉防菌5大妙法　家居保持一個濕度助減霉菌滋生

▲ 正踏入回南天，濕度高，加上新冠肺炎殺埋身，大家要注重家居衛生，打造清爽乾淨的家居。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大家十分注重個人衛生，其實有一個清潔的家居都很重要。現正踏入春季，天氣潮濕，濕度高企，容易滋生細菌及霉菌，如免疫力較低者如長者及小朋友，稍一不慎吸入霉菌有可能增加感染病毒的機會，故大家要打造一個清爽乾淨的家居，對抗來勢洶洶的疫症。

▲ 有研究指，室內保持在50%至60%的濕度之間，可減低霉菌滋生的機會。（iStock圖片）

1. 保持適當濕度

有研究顯示，塵蟎有利存在於70%以上的濕度的環境，故提議室內應保持在50%至60%的濕度之間，大家可開動抽濕機或冷氣機，有助減低塵蟎及黴菌的數量。

2. 打開風扇或抽氣扇

如果屋企沒有抽濕機，可開打風扇，以及開動廚房及浴室的抽氣扇，令空氣流通，以及有效吹乾空氣中的水分，讓室內保持乾淨。

3. 讓陽光曬入屋

雖然在回南天，大家都避免把窗戶開得太大讓濕氣入屋，但如果日間有太陽，建議可打開窗戶，把陽光引入屋，除了可帶走濕氣外，更可殺死細菌。

4. 衣服鞋襪都要袪濕

新冠肺炎下，大家更注意隨身衣物的清潔度，其實存放亦要注意，存放在濕氣重的地方一樣會容易滋生細菌，故提議大家經常打開衣櫃及鞋櫃，開抽濕機抽走櫃內的濕氣。又或者可在櫃內放上除濕的小工具，如除濕劑，可在一般超市有售。

5. 減少浴室殘留水份

在肺炎疫情之下，大家都對洗手間的衛生更加注意。其實在家居中，浴室是家中最潮濕的地方。有研究指出，黴菌在濕度50%以上、溫度12度以上的環境中最合適生存，故此要令濕度減低，便要減少水份殘留，故此必須定期把浴室窗戶打開，以及開抽氣扇，保持室內乾澡。

另外洗澡後，餘下的污水及梘液，要用水喉水沖走，也要即時把地板上的水抹乾，避免黴菌生長。

記者：招美寶