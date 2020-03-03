【齊心抗疫】漂白水毒性高污染環境　中醫推國際認可安全化學消毒產品

▲ 國際認可安全化學消毒產品。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未失控，不少市民為了防疫都會用各類消毒產品如漂白水、酒精消毒家居，不過註冊中醫馬琦傑指，使用漂白水、工業用酒毒等，毒性會太高，而且會污染環境，故此，他建議使用些安全、受國際認可的化學消毒產品。

馬醫師表示，漂白水沖到大海後不能分解，會污染環境，影響食物鏈，最終人類自食惡果。所以他建議使用下列的安全、受國際認可的化學消毒產品：

日本厚生勞動省認可：扇貝粉

原理：鹼性會分解及破壞病原體和病毒細胞壁中的蛋白質，達到殺滅病毒效果。

有效成份：氫氧化鈣（熟石灰）

功能：氫氧化鈣溶於水，是強鹼性溶液，可有效殺大部份病菌，消毒效果與漂白水相同。

用途：物件表面、清洗食物、寵物用品、嬰兒用品、洗衣機、浴室、喉管

注意：

不建議噴手，氫氧化鈣為強鹼，可能刺激皮膚

日本厚生勞動省認可：光觸媒

原理：紫外線光催化

有效成份：紫外線殺菌

功能：光催化（photocatalysis）能靠光的能量，進行消毒及殺菌

用途：清潔環境、物件表面

注意：

不建議在皮膚上使用

可於環境降解，無毒

WHO（世衞）及EPA（美國環境組織）認可：二氧化氯

原理：氧化細胞內的酶，快速抑制微生物的蛋白貿合成，從而起到殺菌的作用。

有效成份：二氧化氯（安全使用值為低於濃度0.5ppm）

功能：極低的濃度0.1ppm即可殺大部份致病菌病毒

用途：衣物消毒、清潔環境、器皿、用具、玩具、食物

注意：

不建議蠶豆症（G6PD）病人使用

碰到酸性物質或汗水，會造成皮膚搔癢

可於環境降解、無致癌、致畸、致突變性

FDA認可：臭氧

原理：氧化殺菌

有效成份：臭氧（安全使用值為低於濃度0.3ppm）

功能：0.01至0.04ppm，具有極強淨化殺菌作用，臭氧幾乎對所有病菌、病毒、黴菌、真菌及原蟲、卵囊都具有明顯的迅速滅活效果。

用途：已廣泛應用於醫療方面，空氣消毒、食物消毒、餐具消毒、環境消毒、洗衣消毒

注意：

可於環境降解，無毒

FDA認可：次氯酸水

原理：氯化殺菌

有效成份：鹽酸（HCL）

功能：有效氯含量一般為50mg/L至200mg/L可殺菌、殺病毒

用途：清潔環境、物件表面

注意：

不建議噴手，因次氯酸水為一種強氧化劑，或刺激皮膚，尤其嬰幼兒。

對不鏽鋼俘腐蝕作用，對銅、鋁有輕度腐蝕

可於環境降解，無毒

文章獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜