【新冠肺炎】浙江動物園東北虎肺炎死　屍體6.6萬元變賣流入野味市場

▲ 浙江省一間動物園中的雌性東北虎肺炎病死後，竟被高價轉售不法野味商。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山曾表示，通過野生動物將病毒傳染到人類，是有「比較大的可能」。而内地現已禁止再售賣野味，未料近日卻爆出，浙江省一間動物園中的雌性東北虎，感染大葉肺炎死亡後，竟被工作人員塞入雪櫃，由相熟人士以高價轉售不法野味商，輾轉流入食桌。而除了虎屍外，當局亦檢獲熊掌，15名涉案人士被拘捕及面臨起訴。

據內地媒體報道，去年（2019年）9月，浙江省金華市一名煙酒行戴姓老闆，在前往蘭溪購買貓頭鷹時遭警方拘捕，警員在店內雪櫃查獲老虎頭、熊掌、豪豬、娃娃魚，以及鱷魚肉等，其中老虎頭、虎肉、熊掌，都是來源自動物園一些死去的動物。

當局調查發現，戴老闆2016年在金華經營野味生意，先後從浙江、安徽等地動物園，非法收購屬「國家一級保護動物」的東北虎屍，以及黑熊屍體和熊掌、鬣羚頭部、貓頭鷹等，再轉售他人當野味食用，涉案金額共計高達70多萬元（人民幣，下同）。

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死老虎售價高昂

在調查過程中，亦發現了其中一隻雌性東北虎，2016年在浙江一間動物園中因罹患大葉肺炎病死，屍體原本按規定應作焚燒處理，或移交研究機構，製作成標本，但卻離奇消失，近日經追查才發現已流入野味市場中。

這隻東北虎的屍體，原來是被動物園的李姓工作人員，轉交給另一名經營多間動物園的胡姓老闆。胡姓老闆又將虎頭和虎肉，賣給戴老闆。李姓管理員表示，老虎售價高昂，動物園之間交易價格在3.5至6萬元（約3.9至6.6萬港元）之間，而死老虎的價格可能比活老虎還高，一顆完整的虎牙售價甚至高達萬元，一斤虎肉售價達數百甚至上千元。

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法院以非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動物等罪名，一共起訴了15名涉案人士，其中戴姓老闆等5名被告人罪名嚴重，根據相關規定，將面臨10年以上有期徒刑，及判處罰款或沒收財產的刑罰。

責任編輯：熊詠思