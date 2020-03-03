【停課不停學】子女在家學習有困難　逾半幼稚園及小學家長冀復課後安排補課

▲ 教大幼兒教育學系副教授兼副系主任劉怡虹（右）。（教大提供）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，全港學校停課2個多月，教育大學於上月訪問6,000多名幼稚園及小學家長，發現大部分家長感到子女在家學習有困難，早於教育局上月底宣布進一步延長停課前，調查已反映逾半家長希望學校在復課後安排補課。

教大幼兒教育學系於2月19至22日期間，在4日內透過社交平台收集6,702名幼稚園（K1至K3）及小學家長回應，並於今日（3日）公布調查結果。

逾9成家長表示學校在停課期間有提供學習活動任務。近7成幼稚園家長及逾8成小學家長均表示子女在家學習遇到困難，當中7成認為子女在家學習時欠缺專注或興趣，約5成指容易被其他家庭成員打擾，約4成亦欠缺相關物資和配套如打印機。

72.7%幼稚園家長及83.8%小學家長的子女就讀學校亦有安排網上學習，大部分為錄製教材，或來自其他平台的學習資源，形式較為單向，小學相對較多推行線上實時教學（包括大班、小組及個人教學），但各佔1成或以下。

35.9%幼稚園家長及46.9%小學家長，不滿意停課期間的網上教學，約半認為學校支援不足，幼稚園家長普遍認為現時的學習活動種類太少，小學生家長則普遍認為學習量大、活動種類過多，需時較長。

約6成家長希望獲得更適切的在家學習支援、家庭補助金及學生學習津貼等。調查早於教育局上月底宣布延至最快4月20日復課前進行，當時已有53%家長表示希望學校於復課後進行補課。

教大幼兒教育學系副教授兼副系主任劉怡虹建議，學校設計學習活動時應考慮學童的能力、家長所需配套及家庭的不同需要。

她直言現時無可避免要花更多時間進行網上學習，因頭頸減少活動，會對眼睛及身體造成影響，但籲家長毋須過度擔心，建議學校設計不同類型的網上及非網上學習活動，以引起學生的學習興趣，避免年幼學童花太長時間在電子屏幕前學習；同時促請教育局提供更多針對幼稚園及初小學生的網上學習支援及指引。

為支援家長及教師進行網上學習，教大幼兒教育學系本月起將推出一系列網上講座，以裝備教師及家長於停課期間更有效擔起教育者的角色，達到「停課不停學」的目標。

記者：馮琪雅