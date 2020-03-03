【新冠肺炎】業界對安老院舍有疑似個案感緊張　已減9成探訪防帶病毒入院舍

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎持續於社區蔓延，有居安老院舍88歲老翁一度對新冠肺炎病毒呈弱陽性。安老院舍業界對院舍出現懷疑個案感緊張，自1月初已減家屬探訪逾9成，並減少院舍內長者聚集時間；又稱院舍口罩供應持續緊張，曾有院舍一度只餘數日口罩量。

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安老服務協會主席陳志育今早接受港台《千禧年代》訪問時提及，業界對院舍出現疑似個案感十分緊張，形容院舍內一旦出現爆發，將對院舍長者好危險；而自疫症於社區蔓延，院舍警覺性已提高，1月初起已通知家屬減少探訪，至今探訪人流已大減逾9成。

他稱，院舍長者少與社區接觸，擔心病毒經探訪者帶入院舍，故需減少探訪人流，訪客入院舍要先量體溫、戴口罩及洗手；而因應家屬減少探訪，為照顧長者情緒需要，亦會安排長者與家人作視像對話，院舍亦減長者聚集，包括分批食飯等。

陳志育又指，現時院舍防疫裝備口罩短缺，口罩供應曾於2月初中斷，有院舍一度只餘下數日口罩量，形容情況嚴竣；即使上月起於政府及社會各界協助下，口罩供應量情況獲紓緩，但仍然緊張。

責任編輯：陳正怡