【育兒心得】疫情停課下在職媽媽放無薪假陪女　鄧藹霖：危難中母女感情更密切

▲ 有在職媽媽為陪伴女兒，特意請無薪假。（i-Stock圖片）

任職大公司高層的女友，主動申請了兩星期的無薪假期，理由只有一個：「我個女在家好悶，我想回家陪佢。」

這位女友在職場表現優秀，但近年卻有點意興闌珊：「個女大得快，好想陪佢多啲。」她是一位對女兒無微不至的好媽媽，只有時常慨歎身不由己，未能抽身照顧女兒，惟有假手於女傭。料不到這場疫症會激發她回歸家庭的決心，危難中母女感情反而更為密切，有增無減。

那邊廂，一位全職家庭主婦可以全天候與一對子女共處，卻心浮氣躁嘀咕不休：「兩隻嘩鬼毋須上學，由朝到晚在家裏嘈嘈吵吵，煩死啦！」我又不能出街，已經有一個月無去美容院，無按腳啦！」

有些人不太喜歡孩子，卻糊裏糊塗當上了媽媽，終日就想盡辦法打發孩子，不讓他們纏上身，遇上疫症停課，這類媽媽會特別惡形惡相，亂發脾氣。最後被她想到甩身的好辦法，就是安排子女以網上視像形式跟補習老師上課，那麼她就可以安然煲劇了。也許，懂得利用科技的補習老師，是最不受疫症影響的行業呢！

另一位媽媽於疫症中特別忙碌，她為一對子女天天準備活動，有些閱讀環節、有點練習，也有些一起輕鬆的小玩意。不過，有些時段媽媽需要獨自回到房間去不被騷擾，她打開電腦，展開友善的笑容，下意識揮着手：「各位同學，早晨，你哋食咗早餐未？好，我們開始上課……」

她是一位老師，正在響應停課不停學。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「疫情下的三位媽媽」。

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撰文：鄧藹霖