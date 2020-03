夏里遜福化身淪落人演《極地守護犬》 改編美文學名著老人與狗共患難

▲ 夏里遜福在《極地守護犬》中跟混種狗Buck在極地共患難,建立深厚感情。

美國經典文學作品《野性的呼喚》當中精彩的人狗歷險故事,曾經多次被改編成電影。最新電影版本《極地守護犬》(The Call of the Wild)賣點是由夏里遜福(Harrison Ford)演飾跟愛犬建立深厚感情的老人,而戲中非常有靈性的毛孩主角,則是由動作捕捉技術配合視覺特效炮製而成。

現年77歲的夏里遜福(Harrison Ford)在《星球大戰》系列、《奪寶奇兵》系列等電影,均以英雄形像示人。今回卻一改戲路,飾演因不幸經歷飽受創傷而獨個兒遠走極地的淪落人莊桑頓(John Thornton),遇上同病相憐的Buck ,一起患難歷險。

這部片改編自美國作家Jack London於1903年推出的短篇故事,講述原本於美國南部加州一位法官家生活的混種狗Buck,竟遭人偷走販賣,輾轉流落到嚴寒的加拿大育空地區(Yukon)充當雪撬犬,成為拉雪橇的狗隊成員,憑著勇敢堅毅的潛能成為隊中的首領。

▲ 戲中的犬隻,㐶括Buck,均是由CGI炮製,像真度高。

美國經典文學改編

狗隊解散後,牠慘遭新主人虐待,幸得莊桑頓拯救,一起展開新生活。在一次危難中,Buck遇上牠最後的主人莊桑頓。他們經歷了重重險阻,互相扶持,Buck一直守護主人,對他忠心耿耿,但在荒野狼群的叫聲召喚之下,牠又會作出怎樣的決定?

電影縱使有大明星主演,但根據原作短篇故事,果敢的Buck才是真正主角。跟小說相比,今回由Chris Sanders(動畫《馴龍記》)執導、Michael Green(《盧根》)編劇的版本,最大不同,是加重了莊桑頓的描寫,展現他遇上Buck之前的遭遇,他的人生如何因跟忠犬建立感情產生銳變。

▲ Omar Sy飾演善良的極地郵件派遞員,發掘了Buck的潛質加以培訓。

另一改變,是交代更多有關Buck從前過著的優悠生活,令這頭混種狗的艱難生活作強烈對比。

為何夏里遜福會主演這齣人狗歷險故事?原來他本身就是愛狗之人,現時家中也養了3隻小狗。他早前接受外國傳媒訪問時,則強調喜歡拍家庭電影,如《星球大戰》系列及《奪寶奇兵》系列,陪伴著一代又一代的人成長,令不同年齡層的觀眾都認識他,對他的事業有莫大幫助。

▲ Buck加入雪撬拉車隊後,展現做領袖的野心。

這部片製作耗資1.35億美元,用電腦特效炮製極地雪崩、急流歷險等場面。此外,導演為了不想在拍攝過程中令犬隻受傷,所以戲中的眾多動物都是動用視覺特效炮製。

其中充滿靈性的Buck,原來是先由演員透過表演捕捉跟夏里遜福進行對手戲,最後以電腦合成技術令Buck活現大銀幕。而Buck外形,則是參考自一頭農場牧羊狗和聖班納混種犬。

動作捕捉加電腦合成

在拍攝時扮演狗的演員,正是參演過《猿人爭霸戰》系列、《復仇者聯盟》等的Terry Notary。夏里遜福就曾表示,慶幸有這位對表演捕捉的拍攝經驗豐富的前太陽劇團的表演者在拍攝時充當Buck,令他不用單靠幻想來做反應。

▲ Dan Stevens飾演到極地的淘金者,殘暴對待Buck,莊桑頓遂出手相救狗朋友。

原作強調被馴化的動物,投入弱肉強食的世界後,很快學會適者生存的法則,展現內在獸性。但作為家庭電影,這個新版便把故事中的暴力成份減低。兩主角的故事,都圍繞失去、療癒、尋找更好更強的自己。

奇勒基寶曾主演黑白版

《野性的呼喚》自20世紀初出版以來,曾多次被搬上大銀幕。早於1923年已拍成默片,《亂世佳人》男主角奇勒基寶(Clark Gable),《賓虛》的查爾登希士頓(Charlton Heston),更先後於1935年及1972年主演有關的電影版。

▲ 《野性的呼喚》曾被多次改編成電影,包括1935年奇勒基寶主演的黑白版本。

另外,1996年的電視電影《The Call of the Wild: Dog of the Yukon》,男主角則是《2020》的Rutger Hauer主演。可見John Thornton這角色,特別吸引荷里活硬漢演出。(3月5 日上映)