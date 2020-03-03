【沙中綫超支】政府港鐵拒封頂　陳帆：疫情增加工程風險

▲ 立法會鐵路事宜小組委員會討論沙中綫超支問題。（梁偉榮攝）

立法會鐵路事宜小組委員會今日（3日）開會，討論沙中綫延誤和超支的問題。運輸及房屋局局長陳帆指，現時疫情令工程風險增加，拒為工程開支「封頂」。另外陳帆強調，就港鐵申請的13.7億額外管理費，政府不會付出分毫。港鐵代表多次被問及會否因此控告政府，僅回應指，現時最重要推進沙中綫項目，會尊重法治精神，據合約處理，和政府磋商。

政府和港鐵早前分別公布超支情況，據政府文件，由於不包括紅磡站加固工程的20億元、港鐵企圖申請的約13.7億額外管理費、並計及項目備用金額，港鐵最終需向立法會索取約100.6億資金，以推動沙中綫發展。

政府一方在開場發言時指，受疫情影響，沙中綫工程的工人和工料供應受到影響，但暫未見會進一步延誤。

▲ 運輸及房屋局局長陳帆。（梁偉榮攝）

會上多名議員質疑政府和港鐵，為何不參考過去高鐵超支時的做法，為項目造價「封頂」？陳帆未有正面回應，只稱由於疫情發展未明，工程仍存在風險，有信心能於預算內完成沙中綫項目。

實政圓桌立法會議員田北辰質疑港鐵，為何不召開股東大會討論封頂？惟提問時間有限，港鐵未有回應。公民黨議員陳淑莊亦向政府提出類似提問，陳帆僅回應指，疫情下在在風險，會嚴肅跟進。

會上另一焦點是政府拒付港鐵在超支款項中申請的約13.7億項目管理費。公民黨立法會議員郭家麒連續4次追問港鐵，會否因此控告政府，追討項目管理費，港鐵行政總裁金澤培4次均只回應「會再（與政府）商討」，及後回應陳淑莊提問時，更坦言「有排磋（商）」。田北辰再三追問後，金澤培回應指，無論主觀意願如何，會根據法治和合約精神解決，目前以推進工程進度優先。

公民黨立法會議員楊岳橋則要求政府承諾，永不向立法會索取該13.7億元。陳帆回應指，政府找不到任何理由支付該13.7億元，但香港是法治之地，不排除法律上的意外，除此情況外，政府會堅持到底，不就此付出分毫。

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（梁偉榮攝）

另外，亦有議員關注近日通車的屯馬綫一期。政府交代通車至今的情況指，運作大致暢順，繁忙時段下大約1成原先由九龍塘轉左的市民，改到鑽石山轉車。

民建聯議員柯創盛擔心，日後全面復工復課，鑽石山站會被逼爆。港鐵副總經理(項目及物業傳訊)陳霖生指，港鐵已有準備措施，包括加派人手和增設扶手電梯及升降機等，未來會密切監察乘客量。

記者：陳梓蔚