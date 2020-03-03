【星級暖爸】陳柏宇受疫情影響收入大減 好爸爸學理財為囡囡成長鋪路
前年升任爸爸的陳柏宇（Jason），不經意囡囡Abigail已經一歲多，Jason自言當爸爸更要努力賺奶粉錢，雖然近日因疫情肆虐，致工作量及收入大減，好爸爸陳柏宇就為女兒學習正確理財，量入為出，只希望囡囡可以無憂無慮地成長。
新冠肺炎引致的疫情陰霾，暫時仍未有散去跡象，不少藝人的工作也受影響，陳柏宇坦言也不例外：「農曆新年後已沒工開，最近開始做新碟訪問，之後漸漸才有一些工作。」
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經濟不景，陳柏宇早就首當其衝，去年跟藝人趙勁皓合作投資開火鍋店，尖沙咀及銅鑼灣分店已相繼轉手及租約期滿後結業。
雖然食店已回本，但柏宇跟拍檔衡量過市場環境，最後共識不再經營。即使未有蝕錢，Jason亦明白力不到不為財道理。
他稱：「因為我只夾一小部分錢，過程中都靠熟悉飲食的朋友去做，自己未有參與很多，這種投資感覺不實在，自己喜歡落手落腳去做，可惜今次未有機會實踐。」
不過，Jason笑言就算疫情過去，自己都未敢再隨便投資。「其實我對金錢運用不是很在行，將來未必再會經營生意，寧願把錢投資在長遠目標，或放在人的身上。」
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Jason說的當然是寶貝囡囡Abigail。婚後當爸爸的柏宇，只努力讓太太和女兒過得幸福，縱然近日工作量減少，Jason寧願省吃省玩，一切以愛女需要先行。
Jason道：「跟太太要多學習理財，積穀防饑，小朋友的支出不少，也不能省，惟有兩夫婦的花費少些，較奢侈的電子產品，以至家中零食，都想清楚是否有需要才買，其實很多東西，你不去買時，就發現其實沒有需要。」
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女兒只1歲多，Jason已希望將來看到孩子健康成長，也成為他往後多年的目標。他表示：「作為歌手，我想做的事如唱歌、開演唱會，已經達到了，事業上自己沒有很遠大的目標，現在的夢想，是許多年後女兒能夠成為一個有用的人。」
近日柏宇推出新碟《Anyone But Jason》，無論歌路形象都成熟了，會有較深度的作品如《爸爸的禮物》、《本能寺》等，由10年前初出茅廬的小伙子，到今日成家立室的好爸爸，陳柏宇的轉變有目共睹。
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場地：Amelia@Harbour City
服裝：Lane Crawford
造型：queenie yu
髮型：Alex So (the attic)
化粧：Jessica Chan
記者 ：區家歷