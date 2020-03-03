【新冠肺炎】家屬不准探病憂病人未可自理情況轉差　盼每周獲准探訪1次

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎持續，醫管局啟動緊急應變機制，禁止到醫院探訪患者。不過有家屬坦言患者未能自理，未能探訪逾周已發現患者背部「甩皮」、出紅點、面部不乾淨，感到非常擔心，盼當局可予家屬每周一次、每次2小時到院，探訪患者並作基本清潔護理。

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病人家屬潘先生今接受港台《千禧年代》訪問時提及，其弟弟早於2014年留醫瑪嘉烈醫院荔景大樓，弟弟未能自理，需插喉及插胃喉餵奶，潘先生過往探病時都會幫弟弟清潔。

他稱，至1月底被禁止到醫院探訪弟弟，至2月陪同弟弟到瑪麗醫院覆診時，卻發現弟弟背部「甩皮」、出紅點、面部不乾淨，感到十分擔心：「病人住院已經好似坐監，現更不准家人探訪，又未知疫情何時完，對家屬而言十分擔心及煎熬。」

潘先生又理解疫情嚴峻，曾提出探病但被拒，認為非個個患者「精靈」可與家人對答，視像探病並無意義；希望醫管局可平衡風險，考慮視像探病之外，每周可予一位家屬進入病房探病2小時，並由感染控制主任每周評估更新安排。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦稱，不少病人家屬探病時，都會替病人做一些護理、清潔和按摩，進入緊急應變狀態後，很多病人家屬擔心病人情況轉差。

他表示，未必每個病人都適合視像探訪，希望醫院可以在做好感染控制的前提下，容許部分病人家屬在有限時間內進入探訪，如讓病人家屬做健康申報、提供保護裝備等。

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責任編輯：陳正怡