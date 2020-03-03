【BB大晒】岑麗香馬國明試造型　馬明「初為人父」向靚媽香香討教

▲ 岑麗香與馬國明合作新劇《BB大晒》。

岑麗香與馬國明在早前為新劇《BB大晒》試造型及跟劇組開會，此劇是香香產後復出之作外，更是馬國明奪視帝後首套作品，今次升呢演人父的馬明受訪時坦言，要向靚媽香香請教，不過香香即笑言：「怕你聽完會喊呀。」不覺意道出新手媽媽的心聲。

《BB大晒》被視為是《BB來了》的延續作，不過演員換新班底。《BB大晒》男女主角馬國明和岑麗香，早前試造型。《東張西望》播出當天試造型的情況，除了兩位男女主角外，飾演兩家的父母的吳岱融、龔慈恩、李國麟和久休復出的商天娥也有現身，另外還有吳業坤、譚凱琪及車婉婉。

▲ 《BB大晒》一眾演員合照。（微博圖片）

當中飾演馬明跟香香女兒的小演員梁芯語很討人歡喜，馬明跟香香也輪住抱她，她更特別愛黐著「爸爸」馬明，難怪馬明笑說：「我抱得美人歸啦，特別喜歡年紀輕的，」

對於撇低寶貝仔來拍劇，主持人問香香有何感覺？香香即說：「你這樣講完，我就有感覺啦，不過她（指梁芯語）很得意又sweet，未來幾個月她就係我個女啦。」

問到身為媽媽的香香演起來會否更易入戲？她說：「好大壓力呀，入唔到戲怎算？」

談到今次升呢演人父，馬明即說：「我要請教香香，她感受比較深，我之前睇劇本代入錯了，代入了我跟媽媽的感情，後而香香投入得好一點，她有個小朋友。」聽到馬明說要向自己取經，香香即說：「好癲架，聽完怕你會喊。」

另外，龔慈恩跟吳岱融這對「御用夫婦」今次被拆散，事關商天娥跟吳岱融於《BB大晒》裡扮演夫婦，而龔慈恩則與李國麟為一對，對於相隔5年再演TVB劇集，娥姐直言是因為卡士吸引。

《BB大晒》可說是香香產後復出之作，香香也不敢怠慢，她在上月16日於個人社交平台分享照片，透露正在睇劇本做功課，為稍後開工作準備。