東九龍搗破一個爆竊集團拘3男子　涉13宗案件起回部分贓物

▲ 東九龍總區重案組總督察馬志聰表示，警有能力及決心制止罪案發生。(黃傑偉攝)

警方搗破一個專在深夜爆竊地舖的犯罪集團，拘捕3人，他們涉及去年11月至今年3月共13宗案件，分別11宗在東九龍及2宗在西九龍地區，他們主要深夜向一些低防盜店舖埋手，撬開鐵閘進入爆竊，9間是雜貨店及4間茶餐廳，總共損失約10萬元。

▲ 警方起回的部分贓物。(黃傑偉攝)

東九龍總區重案組總督察馬志聰表示，被捕3名男子，年齡由29至45歲，有人報稱無業，有人報稱是裝修工人；1人疑有黑社會背景及犯罪案底。他們各自有分工，如有人事前到爆竊店舖「踩綫」，在爆竊時有人負責「睇水」及有人進入店舖爆竊。

▲ 行動中檢獲的爆竊工具。(黃傑偉攝)

警方經調查後，鎖定涉案人物行蹤，昨（2日）晚上在其中2名賊人在深水埗爆竊一間茶餐廳時拘捕，另1名男主腦則在油麻住所拘捕，警方在單位內檢獲一些贓物，包括鬚刨、罐頭鮑魚等；另外亦檢獲爆竊工具，如剪鉗及鐵筆等；並檢獲少量毒品。

馬志聰稱，警方正追查賊人轉售賊贓方向，案件仍繼續調查，不排除稍後有更多人被捕。馬志聰重申，警方有能力及有決心制止該些同類型的罪案；爆竊是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。

東九龍總區防止罪案辦公室總督察李嘉穎表示，警方會向區內店舖派發宣傳單，教育店東提高警覺及加強防盜意識；並派員到密集的店舖主動提供防盜意見，包括加裝或加強閉路電視裝置及閘門等。

記者：黃傑偉、廖傑堯