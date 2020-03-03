【新冠肺炎】抗疫前線連續工作39天　36歲仁醫突發心臟驟停遺2幼兒

▲ 河南醫生袁洋洋在抗疫前線連續工作了39天後，上周五（28日）心臟驟停離世。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發後，許多醫護人員都在前線疲於奔命。當中，河南醫生袁洋洋在連續工作了39天後，上周五（28日）心臟驟停，搶救無效去世，年僅36歲，家中遺下2名年幼孩子。

綜合內媒報道，在疫情防控期間，河南寶豐縣中醫院新冠肺炎醫療救治專家組副組長袁洋洋，一直在前線參與疫情防控工作，已經連續工作了39天，起居飲食均在醫院進行，其間更制定了《關於疫情期間業務分工調整的規定（暫行）》、《關於暫停部分擇期診療專案的通知》、《關於設置臨時發熱病房、普通病區應急隔離病室的通知》等工作方案和流程。

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此外，袁洋洋還舉辦12次醫務人員學習防控知識， 進行了21次一線督導檢查防控流程，並組成院內專家組會診、討論、處置41宗可疑疑似病例，參與2宗縣域內會診，協調36宗非發熱危重患者轉診。

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袁洋洋上周四晚(27日)，在加班制定完《關於應對2020年春節假期後就診高峰的工作方案》等相關文件後返回家中，於翌日凌晨4時許突發心臟驟停，經搶救無效去世。

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責任編輯:羅嘉欣