​​​​​​​【港鐵出軌】新路軌組件受壓令鋼軌移歪　導致列車出軌

▲ 東鐵綫一列載客列車去年9月發生出軌事故，造成8名乘客受傷。（資料圖片）

港鐵東鐵綫載客列車於9月17日在紅磡站附近脫軌，8名乘客受傷；港鐵今日（3日）公布調查結果，指事故發生前1個月，港鐵曾更換兩條軌枕，列車駛經意外範圍的急彎時，產生橫向壓力，並集中於新換的軌道支撐組件，加速組件損耗，結果其中一邊的鋼軌側移，令兩條路軌之間的軌距擴闊，令列車出軌。

調查委員會認為，列車及信號系統當時運作正常，不是導致出軌的原因；亦無發現任何外來障礙物。在事故現場發現的斷裂綱軌，是列車出軌後所造成的損毀。

港鐵在引入合成軌枕的10年間，未曾遇過同類情況。不過委員會認為，意外範圍的道岔有特別情況，但東鐵綫軌道維修人員認知不足，未能作出全面判斷，包括糾正該處動態軌距所需的維修措施之適用範圍、時間和有效性。

委員會認為維修人員沒有在紅磡軌道上，嚴謹按照港鐵既定程序跟進檢查、修正軌距以及整理報告。即使維修人員有進行恆常巡查及預防性維修，委員會認為他們應更著重依靠測量數據，而非側重維修經驗去審視軌距擴闊的趨勢。

港鐵已制定改善措施，包括已優先更換東鐵綫2627條木材軌枕，提升軌道整體表現；至於針對更換軌枕後軌道剛度所出現的變化，港鐵亦已制定措施應對。

事發於去年9月17日，一列東鐵綫載客列車慢速駛進紅磡終站時，其中3節車廂出軌，致車門飛脫，列車車廂斷開兩截，事故造成8人受傷。港鐵當時就事故致歉，初步檢查曾發現意外範圍約數十米處的路軌，有3處「損傷」，當中兩處路軌出現闊度約30毫米裂紋，另一條約1毫米闊，於是港鐵列作調查方向之一。

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責任編輯：吳卓峰