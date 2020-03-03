【健康食平D】肥媽陸浩明「疫」巿加人工　肥媽為陸浩明失言護航

▲ 肥媽與陸浩明新節目《健康食平D》將加人強身健體元素。

肥媽與6號陸浩明在今天（3月3日）為新飲食教學節目《健康食平D》在TVB電視城進行開鏡拜神儀式。肥媽與6號透露，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，這次的教學以健康飲食為主。

此外，對於早前好拍擋陸浩明失言遭圍攻，肥媽表示立即慰問陸浩明。

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肥媽6號新節目重視健康

肥媽與6號再度聯手主持的新節目《健康食平D》，因應新冠肺炎疫情，節目教菜式以有益身體的食譜為重。

所以在調味上，肥媽會多加葱薑蒜和黃薑粉，她形容這些都有助抗炎和增強免疫。

由於節目的合約是在疫情爆發前簽定的，肥媽接受媒體訪問時更透露有加人工。

▲ 肥媽與陸浩明為新節目開鏡拜神。（東星圖片）

肥媽關心陸浩明

身旁的6號忍不住開肥媽玩笑，指肥媽的加幅是幾倍上升，肥媽聽後也不示弱反將一軍，重提6號失言一事。

陸浩明早前於節目《#後生仔傾吓偈》中，誤講「香港係SARS病毒源頭」，雖然身旁的拍檔馮盈盈已馬上澄清，否認病毒源頭來自香港，但6號的言論被網民截圖及轉載，廣受批評。

事後，6號亦在個人社交媒體道歉，之後再在《#後生仔傾吓偈》澄清及致歉。

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▲ 陸浩明與肥媽情同母子。（取自陸浩明IG）

肥媽指，有朋友在6號出事後告訴自己：「你不在，6號唔掂」，之後肥媽亦立即關心好拍擋，明白現在大家的壓力都很大，因為一句失言遭圍攻，因為大家的心情都不好。

肥媽希望大家一團和氣，共渡難關。之前肥媽雖然身在外地，但對於香港的疫情非常關心，不斷找物資捐給有需要的機構。

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