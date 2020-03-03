【小學面試】面試競爭扼殺孩子快樂童年？　醫生媽媽許嫣：關鍵在家長如何面對

▲ 小朋友如何對待面試，與家長的態度有莫大關係。（iStock圖片）

趁着這些沒有聚會應酬的日子，把家裏的文件整理一下，翻出了一堆報考小學的文件。

我很幸運，兩個女兒考小學，過程都順利、成績斐然。雖說如此，之前也是提心吊膽的，知道競爭激烈，萬一孩子未能入得心儀小學，哪怎麼辦啊？

跟別的家長一樣，我搜集各間學校資料、出席簡介會、填寫報名表、拍照、做履歷表、寫自薦信。對於孩子，老早就開始做思想準備，訓練禮儀，教曉常識，增加社交能力；甚至預早買下四季衣服鞋襪、準備隨時面見校長。

有些人站在「道德高地」，批評本地小學面試競爭太大、試題太難、給予孩子壓力、扼殺快樂童年、導致心理變態等等。

其實我覺得並非這般糟。我的經驗是，女兒們非常享受面試過程，不但表現優秀，而且心情輕鬆，一切比預期中的好；到後來，還嫌不夠過癮，追問我為甚麼不報考多幾間小學。

事實上，我發覺女兒的同學，似乎全都很喜歡參與小學面試。對於他們來說，面試日等於「遊戲日」，有許多老師和小朋友跟她們玩，又可以參觀學校，見識大哥哥大姐姐的生活。

我想，關鍵是家長如何面對。家長神經緊張、茶飯不安、動輒發脾氣，孩子就會感受到壓力。家長多表示認同讚美、保持溝通，孩子就感覺良好。這些年來，家長都學乖了，知道心理素質的重要性，遠勝於學術能力，會時刻反省，保持正面和積極的態度。

現在回顧，在整個「小學面試」的過程中，成長得最多的不是女兒，而是我自己！

我接觸到許多教育的資訊，與其他家長增進交流，又學會分配時間，處理自己的情緒與壓力；最重要的，是更加了解孩子，在不同情況下有甚麽反應和需要，並發掘到她們許多令人驚喜的天份。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「醫生媽咪」，原題為「小學面試」。

撰文：許嫣 病理科醫生