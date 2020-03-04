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【防疫湯水】提升自身免疫抵抗力　中醫推薦適合一家大小防疫湯水茶療

健康 10:54 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

中醫推薦適合一家大小防疫湯水茶療。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，除了做好個人衞生和防疫工作外，也可以湯水食療進補，增強個人抵抗力。註冊中醫馬琦傑分享了2款適合一家大小食用的食療，另有一款適合小朋友飲用的茶療，不妨參考飲用！

袪濕粥

材料：乾淮山 5錢、炒扁豆 5錢、生熟薏米各5錢、白米、南瓜適量。

做法：

1. 將乾淮山、炒扁豆 、生熟薏米放入煲中，加入適量清水，煲約1小時。

2. 隔渣後備用。

3. 白米打碎後加入剛才的淮山水煮成粥。

4. 南瓜砌塊後加入粥煮淋即可。

每星期飲1至2次，有感冒症狀不宜服用。

健脾養胃湯

材料：雞1隻、五子毛桃5錢、淮山8錢、茯苓3錢、甘草3錢、陳皮1塊、蜜棗3枚、清水適量。

做法：

1. 雞洗淨，汆水備用

2. 其他材料洗淨

3. 將所有材料放入煲中，大火煮滾後轉小火，煲1.5小時，加入少許鹽調味即可。

可以一星期飲1至2次。有感冒症狀或對以上藥/食材過敏者不宜服用。

適合小朋友的健脾益肺預防茶療：

材料：太子參2錢、陳皮 1角、炙甘草 1錢、約2.5-3碗水

做法：

1. 材料洗淨

2. 水滾後加入材料煲10-12分鐘即可

3. 可當水慢慢飲，但不要放涼

注意，每星期飲1至2次。

健康問題 養生 中醫 食療湯水 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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