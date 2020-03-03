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【屍殺半島】《屍殺列車》續集海報有玄機　片中6位關鍵倖存者曝光

娛樂 16:02 2020/03/03

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

《屍殺列車》續集《屍殺半島》橫版前導海報。

韓國片《屍殺列車》續集《屍殺半島》 將於暑假上映，首張前導海報早前推出後已引起熱話，而且今次內容與香港有關，更加令香港觀眾注意《屍殺半島》。

在本周，電影公司再發放一款《屍殺半島》橫版前導海報。看過《屍殺列車》的觀眾都應該記得，喪屍在黑暗的環境下會暫時無法作出攻擊，但橫版海報中的兩位主角是在猛烈太陽下的市中心與四處奔走喪屍搏鬥，場面比直版的更為令人緊張。

主角手上的槍械究竟如何得來？明明以「半島難民」身份在香港避難的正錫（姜棟元飾）折返韓國後又是如何與倖存者相遇和一同戰鬥？就要留待觀眾入場細心發掘！導演延尚昊曾預告：「《屍殺半島》發生在《屍殺列車》同一個時空的４年後，但故事將更為恐怖！」

（取自《屍殺半島》IG）

此外，早前電影在官方Instagram釋出更多主演帖文連結），包括現年13歲，憑韓國青龍獎最佳電影《許願》的童星李蕊、劇集《我叫金三順》實力演員權海孝、《浪漫醫生金師傅》金旻載，以及集導演、演員於一身的具高煥。

片中6位倖存者在喪屍遍野的城市中如何合作殺出一條血路，以及當中的感情發展相信將是《屍殺半島》的故事關鍵。

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