【新冠肺炎】男大生離開武漢做足防疫　回家確診自我隔離逾30天零傳染過程曝光

▲ 武漢一名男大學生早前發現自己身體微恙後，即果斷自行隔離逾30天，即使其間終被確診，過程中卻完全沒有傳染給任何一個人。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，各地紛紛推出不同的防疫措施遏止傳染。當中一名在武漢讀書的大學男生早前返鄉後，即果斷自行隔離逾30天，即使期間終被確診，過程中卻完全沒有傳染給任何一個人。

最初並無病徵亦決定自行隔離

綜合內媒報道，武漢大學男生郭岳在校內主修會計，他1月22日從武漢返回河北滄州家鄉時，即使本身並無病徵，但仍堅持自行在登機前做足防護措施，除了自行配戴了3層口罩外，甚至還戴上手套，避免與人接觸。同時又打電話請父親帶好酒精，以便幫行李消毒，「感染後有潛伏期，途中要接觸很多人，防護好，對自己、對他人都好。」

飛機抵達目的地前，郭岳一直沒有摘下口罩、手套，也沒有跟任何人交談。抵埗後，又立刻用父親攜帶的酒精噴灑行李，以及自己的全身，進行全面消毒。回家後，郭岳主動向住家社區通報狀況，說明自己從武漢回家，同時把自己隔離，「因為從武漢回來，我擔心傳染給他人，就準備把自己隔離14天。」

後來，郭岳得知同學確診的消息，害怕自己也得病，立刻前往醫院檢查，沒想到5天後自己真的確診新冠肺炎，「慶幸的是，回來後我一直把自己隔離在房裡，沒有密切接觸他人。」

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在車庫居住 避免與家人接觸

郭岳隨後住進醫院治療，2月7日治癒出院，不過出院後，他沒有立刻回到家中居住，而是在住家的車庫展開獨居生活，「我擔心自己病情會出現反覆，回家後馬上把自己再次隔離起來，避免傳染給他人。」

為了避免與家人接觸，郭岳的三餐都由父母送到車庫門外，他再打開小縫接收，與家人的溝通也全都透過手機視訊，避免傳染給家人。由於郭岳強硬的「自我隔離」，直到確認痊癒後，他們家完全沒人受到感染，這讓他感到相當欣慰。

被問到為何要進行如此強硬的隔離，郭岳表示在醫院進行14天的隔離後，再在家中進行14天的隔離，這樣一共有兩個14天，相對比較安全，也不會給家人、周圍的人添麻煩。

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責任編輯:王俊賢