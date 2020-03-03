【歐洲難民潮】土耳其開邊境放數百萬難民湧入歐洲　小孩坐偷渡船闖希臘翻沉慘死

▲ 大批難民帶同妻兒由土耳其坐船偷渡至希臘。

敘利亞內戰持續升溫，數以百萬難民湧入土耳其，至今已收容多達370萬名敘利亞等國家難民。不過，土耳其軍隊2月27日在敘利亞遭敘軍空襲，造成36名士兵死亡後，土耳其不滿歐盟未有伸出援手，決定開放邊境任由難民從水陸兩路闖入歐洲。有乘載大量婦孺的偷渡船駛往希臘期間翻沉，導致一名兒童死亡，是土耳其自開放邊境以來，首宗確認死亡個案。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，自土耳其宣布開放邊境後，引起鄰近國家希臘強烈反彈，表明會不惜一切代價保衛邊境，希臘警方已多次與數千名難民發生衝突，並發射多枚催淚彈驅散。

▲ 大批婦孺坐船偷渡至希臘後不准入境，忍住著寒冷及飢餓等待。（法新社）

婦孺捱冷捱餓坐船偷渡至希臘

另有大批難民坐船偷渡至希臘，包括大量婦女及兒童。周一（2日）一艘載滿48名難民的臨時搭建船隻翻沉，全部人跌落海，其中兩名兒童昏迷被送到島上醫院急救，一名兒童最終身亡，是土耳其自開放邊境至今，首宗確認死亡個案。

▲ 大批兒童正等待進入希臘。（法新社）

希臘警方稱，當時船隻在土耳其海岸警衛隊陪同下進入希臘海域，當希臘水警接近船隻時，船上乘客竟弄翻船隻，警方質疑這是非法販運者的「常見手段」，藉著翻船去強迫當局營救上岸。

土耳其警告︰數百萬名難民正闖歐洲

據英國廣播公司（BBC）引述希臘官方指出，在24小時內已阻截了近萬名難名入境，包括7艘共載有超過300人的船隻，其中大部分為婦孺，捱冷捱餓期望進入希臘。

▲ 大批難民由土耳其步行前往希臘。（法新社）

土耳其目前收容了370萬名敘利亞及其他國家的非法移民，總統埃爾多安決定不再執行2016年與歐盟達成的防止難民進入歐洲協議，並指至今已有約1.8萬名難民進入歐洲，估計未來幾日會上升至3萬人。他警告，很快將有數百萬名難民前往歐洲，爆發難民潮。

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責任編輯︰林綺玲