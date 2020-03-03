【停課不停學】小六數學「速率」毋須死記硬背　運用天平移項法推論公式

▲ 速率公式可以天平移項法推論。

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，全港學校繼續停課至復活節，學生可趁此機會複習一些較難的課題，待復課後更快跟上進度。其中小六數學科最棘手的課題「速率」，有3條公式需要背誦，不過只要理解其中一條，再以天平移項方法推論另外兩條公式，就不需要死記硬背。

零失手答題教室—黃埔（博思教育中心）數學科導師陳sir指出，速率的公式萬變不離其宗，學生需要牢記的只有一條公式：

運用天平移項，口訣是天平的兩邊是一種重，兩邊做同樣的運算會對兩邊造成相同影響，後果是兩邊的值仍然相等，因此可把上述公式的兩邊同時倍大一樣的數值（時間），推演成以下公式：

例題：

小明的步行速率是2m/s，行3.6公里的路要用多少小時？

眼明心快的學生知道要利用公式，將距離除以速率得出時間，即：

不過，原來這是錯誤的答案。看似簡單的速率題，學生卻有兩大錯誤，包括答漏單位，亦漏做了「單位的轉換」。

上題速率的單位是m/s，而題目所提供的距離是公里作為單位，但題目要求的時間單位以小學作為單位。

而更重要的是，學生應將題目中小明的速度轉換單位，統一距離單位為m或km，而時間的單位為小學。例如把速率由m/s變成km/h，即：

再利用公式計算答案：

速率這課題與中一的課題「比和率」有莫大關係，因此陳sir提醒，學生應在小學階段掌握好這課題，別因快要畢業而鬆懈。

責任編輯：林愛娜