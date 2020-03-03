【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案　居安老院舍8旬翁多次檢測後證未確診

▲ 衞生防護中心傳染病處主任 張竹君（左）及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）。（車耀開攝）

新冠肺炎持續於社區擴散，本港今日（3日）沒有新增個案，亦沒有初步陽性個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，過去24小時醫管局呈報47宗懷疑個案，至中午12時累積2,135宗懷疑個案，有123人留醫接受隔離，目前有100宗確診，1宗懷疑確診個案。

庾慧玲又指，在100宗確診個案，2人死亡，再多一人出院，累計出院人數達37人，餘下61個病人留院，當中有兩人危殆，包括第70及第99宗病人，而懷疑確診個案病人情況穩定。她又指，第99宗病人昨晚含氧量增加，但是肺功能衰退。

對於佛堂感染群組源頭，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱已與警方聯絡，及追查到更多資料，惟需再多資料才可公布。她又稱，正研究為會為確診患者無症狀的緊密接觸家屬檢驗深喉唾液，視乎人手再看可否進一步擴大。

而就日前指有筲箕灣護老院88歲翁男對病毒呈弱陽性，張竹君解釋院方已就患翁再取樣檢驗，都對病毒呈陰性，交予衞生署檢驗後結果亦是陰性，故相信早前呈弱陽性結果屬技術性問題。

就伊朗、意大利等疫情急增地區返港人士，張竹君稱，據知有40多人從伊朗返港，已送檢疫中心隔離檢疫，當中初步合有一人送院，但未知有關人士詳情。

據報對於一名深圳來港的孕婦在瑪嘉烈醫院剖腹分娩，由於患者接受隔離的時間不足14天，是否會增加感染風險。庾慧玲表示由於未得到病人的授權，故此未可透露詳情，但醫院一直根據一般醫療程序處理。

她又稱，暫未有資料提供公院婦產科會否要求產婦分娩戴口罩或不准丈夫陪同分娩，強調院方緊張感染風險。她補充，對家屬想探望長期住院患者表示理解，但現時擔心有感染風險，「病人如果受感染情況會好差」，將待疫情緩和後再檢視安排。

至於港府將派包機到湖北接載港人返港，張竹君稱隨行官員及醫護會做足措施，防止交叉感染，故返港後毋需接受隔離。而湖北返港人士則會配合衞生署及港大專家建議，抽血液、鼻咽、喉嚨及深喉唾液樣本檢驗。

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責任編輯：陳子謙