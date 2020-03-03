逾二千港人仍滯留湖北　工聯會倡用宜昌、恩施機場

▲ 工聯會接獲930宗湖北港人求助，冀政府安排使用宜昌、恩施等機場進行撤離

特首林鄭月娥今早宣布，明、後兩日將安排共4班包機撤離滯留湖北的港人，惟仍有逾2000人繼續滯留。工聯會提議港府可考慮使用宜昌、恩施等機場，安排包機撤離湖北省西部和北部的滯留港人。

工聯會稱至今接獲逾930宗，共約1500名滯留港人求助，武漢以外個案佔多數，僅137宗個案位於武漢，咸寧市、荊州市和宜昌市均有逾百宗求助，而138宗緊急個案中，僅30宗位於武漢。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，大部分緊急個案離武漢至少6小時車程，因安全考慮未能安排在首批回港包機，故此盼港府考慮使用宜昌、恩施等國內線機場，其中宜昌三峽機場離荊州、恩施等城市僅約4小時。

鄧解釋，使用國內線機場需考慮兩地航空管制、出入境設施、機體大小限制等因素，宜昌、恩施機場曾作國際線或港澳線，有一定設施基礎，相信可以克服技術困難。他稱上周五已向政制事務及內地局局長聶德權反映有關建議，政府回應稱，要先做好首批包機安排，再研究其他方案，無抹殺有關建議。

現身處恩施的林生一家四口未能隨首批包機回港，其太太懷孕10周，近日身體不適，小便帶血，盼回港檢查，其8歲女兒則患蠶豆症，即將食完藥物。林生表示，恩施離武漢機場至少7小時車程，冀政府安排在恩施機場撤離。另外，在武漢的邱太今午收到入境處信息，指明天可上包機回港，要求出門前沖涼洗頭，並會派發口罩和保護衣，認真政府準備充足防護，但仍會擔心交叉感染。

記者：李卓成

