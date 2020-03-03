  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (週二) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

逾二千港人仍滯留湖北　工聯會倡用宜昌、恩施機場

社會 17:14 2020/03/03

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

工聯會接獲930宗湖北港人求助，冀政府安排使用宜昌、恩施等機場進行撤離

特首林鄭月娥今早宣布，明、後兩日將安排共4班包機撤離滯留湖北的港人，惟仍有逾2000人繼續滯留。工聯會提議港府可考慮使用宜昌、恩施等機場，安排包機撤離湖北省西部和北部的滯留港人。

工聯會稱至今接獲逾930宗，共約1500名滯留港人求助，武漢以外個案佔多數，僅137宗個案位於武漢，咸寧市、荊州市和宜昌市均有逾百宗求助，而138宗緊急個案中，僅30宗位於武漢。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，大部分緊急個案離武漢至少6小時車程，因安全考慮未能安排在首批回港包機，故此盼港府考慮使用宜昌、恩施等國內線機場，其中宜昌三峽機場離荊州、恩施等城市僅約4小時。

鄧解釋，使用國內線機場需考慮兩地航空管制、出入境設施、機體大小限制等因素，宜昌、恩施機場曾作國際線或港澳線，有一定設施基礎，相信可以克服技術困難。他稱上周五已向政制事務及內地局局長聶德權反映有關建議，政府回應稱，要先做好首批包機安排，再研究其他方案，無抹殺有關建議。

現身處恩施的林生一家四口未能隨首批包機回港，其太太懷孕10周，近日身體不適，小便帶血，盼回港檢查，其8歲女兒則患蠶豆症，即將食完藥物。林生表示，恩施離武漢機場至少7小時車程，冀政府安排在恩施機場撤離。另外，在武漢的邱太今午收到入境處信息，指明天可上包機回港，要求出門前沖涼洗頭，並會派發口罩和保護衣，認真政府準備充足防護，但仍會擔心交叉感染。

記者：李卓成
 

相關文章

【武漢肺炎】僱員內地返港後被要求隔離兼扣假　工聯會接近20宗投訴
17:31 2020/01/31
【武漢肺炎】僱員內地返港後被要求隔離兼扣假　工聯會接近20宗投訴
【新冠肺炎】逾600港人滯留湖北　工聯會促設高鐵專列或包機回港
16:37 2020/02/23
【新冠肺炎】逾600港人滯留湖北　工聯會促設高鐵專列或包機回港
【新冠肺炎】工聯會：歡迎政府包機接滯鄂港人　接獲630宗湖北港人求助
12:39 2020/02/25
【新冠肺炎】工聯會：歡迎政府包機接滯鄂港人　接獲630宗湖北港人求助
工聯會 湖北省 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
12:49 2020/03/01
【新冠肺炎】無戴口罩同搭升降機　女子與患者共處1分鐘全程沒交談即中招
【口罩供應】港產品牌「一合口罩」周二預售　廠商：希望一人一罩安心生活
18:25 2020/03/02
【口罩供應】港產品牌「一合口罩」周二預售　廠商：希望一人一罩安心生活
【口罩防潮】天氣潮濕非獨立包裝口罩遇潮易生細菌　化學老師傳授口罩防潮法
17:10 2020/03/02
【口罩防潮】天氣潮濕非獨立包裝口罩遇潮易生細菌　化學老師傳授口罩防潮法