【口罩供應】一合口罩網上開售7分鐘即完結　負責人：派籌3萬個迅速額滿

▲ 「一合口罩」負責人何錫漢解釋，今次預售口罩派籌約3萬個，但未料反應十分熱烈，僅7分鐘就額滿。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，本地口罩生產商「一合口罩」今日（3日）下午2時半公布預售網址，但開始登記預售僅7分鐘就宣告「活動已完結，多謝參與」。公司負責人何錫漢向TOPick解釋，今次預售是希望了解市場反應，所以今次網上只派籌約3萬個，但未料反應熱烈，僅7分鐘就額滿。他表示公司將盡快推出預售網址，名額暫定維持3萬個，冀望市民可以諒解。

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他又指，成功購買口罩的市民會收到電郵回覆，電郵會有訂單編號及認證碼等資料，此外亦會有連結讓市民選擇取貨日期。他又留意到，不少長者難以網上購買，亦不想安排他們排隊等候，團隊正研究如何方法讓長者成功購買。

何錫漢又指，明白市場反應熱烈，強調公司有足夠生產資金應付龐大需求，現時每月生產量約為200萬至400萬個口罩，4月中正式投產，預料於5月中將會有貨，預計5月中可以提供最多400萬個口罩。

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記者：陳子謙