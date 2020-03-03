【新冠肺炎】港人經永安買泰航機票憂疫情改期被收逾千元手續費　批旅客社「發國難財」

▲ 事主林小姐（左）；屯門區議員梁灝文（右）。（程志遠攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，有本港旅客經旅行社購買機票及自由行套票，因疫情希望延遲或取消出發，但航空公司宣布可免費更改機票後，旅行社仍收取相關費用。

林小姐在1月初經永安旅行社購買價值3,434元的泰航雙人機票，原定2月7日出發。由於疫情擴散，她希望更改至較後時間出發，她自1月底打電話聯絡永安，日打10多通電話都不果，亦曾於Facebook專頁留言要求改期，但至原定出發時間前2小時，永安仍通知她要跟機票出發。

而在7日當日，永安客戶服務職員亦回覆林小姐稱，要跟據公司及機票政策收取手續費，惟未有說明價錢。泰航在2月20日公布可免費更改1月底後出發的機票，但27日永安致電林小姐，稱要按泰航政策收取每人1,000元費用，永安另收取每人350元手續費，林小姐對此不能接受。

▲ 事主梁小姐（左）；屯門區議員梁灝文（右）。（程志遠攝）

梁小姐則在12月中花6570元經永安購買2月16日出發往台灣的雙人機票及酒店自由行套票，由於台灣宣布港人到台須隔離14日，她於2月6日向永安要求取消出發，但未能聯絡永安，周旋整日後，永安於7日著她填寫表格，同日通知她每人需收350元手續費，經過爭拗後，最終永安同意不收取手續費。

梁小姐批評永安在疫症時期仍收取手續費是「發國難財」，認為收費不合理，又批評永安顧客服務熱線難以接通，到門市查詢又只把她推回其他部門。

協助兩人的屯門區議員梁灝文表示，由2月7日起已接到逾30個潛在個案的求助，當中大部分與永安退款手續費問題有關；經過溝通後，永安同意將手續費降至150元，有約10多個個案無奈接受。他會與苦主商量後，決定下一步行動。

記者：徐紹軒