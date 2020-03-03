【疫情生仔】憂居內地孕媽無隔離赴公院　「靚寶」主人懷胎36周準備戴N95口罩生仔

▲ 靚寶黑貓主人於3月底預產期生女，在新冠肺炎疫情下，她擔心要戴焗促口罩生仔，加上丈夫不能陪產。

新型冠狀病毒肺炎影響全民，孕媽媽在疫情下生仔要做足準備，更要有心理準備戴著口罩生仔，辛苦倍增。TVB劇集《金宵大廈》最受注目的黑貓「靚寶」，其主人Melaine正值懷胎36周多，準備3月底到公立醫院產子的她坦言憂慮多多。

▲ 在《金宵大廈》劇集，李施嬅與靚寶合照，英短混暹羅貓黑貓仔「靚寶」真名是Mavis。（圖片：受訪者提供）

27歲的Melaine跟丈夫養有6貓2犬，家中即將增添新成員，女兒即將出世。新手媽媽Melaine緊密留意疫情，查看媽媽谷，了解近日孕媽媽入院生B的經歷及相關新聞。現時醫院嚴禁陪產及探訪，丈夫未能陪伴Melaine，不能見證女兒出世當刻及剪臍帶，她感無奈：

有老公陪產可以紓緩不適及壓力，現時沒有辦法，臨到預產期時，所有事將會是我一人面對，預計生仔住院那幾日慘過坐監。而最擔心是不知道隔離媽媽是否由內地來港，未有做足14日隔離就去醫院生仔。

▲ Melaine陀B時都會帶靚寶及愛犬外出，現時疫情嚴峻，就減少帶寵物外出。（圖片：受訪者提供）

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擔心同房孕媽來自疫區

Melaine 留意新聞知道今天（3日）有名居於深圳港人到瑪嘉烈醫院分娩，可是未有提前接受14天強制隔離，加上政府派包機接載滯留湖北港人，當中有10多名孕婦，Melaine擔心這批孕媽媽生仔前未有接受檢疫隔離。

問及她可會轉往私家醫院分娩，她表示自己會在瑪麗醫院生B，認為如患者刻意隱瞞病情及行蹤去求診，私家醫院及公立醫院同樣有風險，避無可避。

私家醫院生仔至少6、7萬起跳，還未計其他雜費，花費不菲。我們考慮到萬一BB出世有突發狀況，如出現BB常見黃疸等，公院設備更完善。

▲ 黑貓及阿拉斯加犬知道主人Melaine懷孕，變得很黏她。（圖片：受訪者提供）

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準備戴著口罩分娩

Melaine現已準備好走佬袋，準備迎接3月27日預產期，當中她準備了大量口罩，包括醫護用的N95口罩、日本製5層高防護口罩，以及Level 1較透氣的口罩等。她知道有媽媽剛在QE伊利沙白醫院生仔全程需要戴上口罩，聞笑氣亦要隔口罩吸，有感生仔10級痛已辛苦，更要戴上焗促口罩。她大呻：

強制戴口罩生B會唔會焗死？戴又死唔戴又死！

▲ 靚寶主人Melaine養貓之外，更養有2隻大型犬，阿拉斯加雪橇Meke及洛威拿Chiko。（圖片：受訪者提供）

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做足準備見步行步

現時她陀B外出，到自家寵物用品公司工作，全程佩戴5層貼面高防護口罩，已感焗促，難以想像一邊戴著口罩，一邊生仔的辛苦情況。她今星期五到醫院產檢，嘗試查問詳情，或希望可能有侍產護士較寬鬆，不用產婦戴口罩生仔。

此外，老佬袋中清潔消毒用品少不得，她已準備好醫院級數的用品，而家中早有準備對嬰兒、寵物無害的清潔產品，她有感很多未知數，只是見步行步。

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記者：顏紫燕