【幼稚園面試】名牌幼稚園N班首輪面試改拍片　攝影公司推1萬元4小時拍片套餐

▲ 名牌幼稚園N班首輪面試改為遞交短片，令家長大感頭痛，有攝影公司看準時機提供面試片段攝影套餐。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，本港中小學及幼稚園停課，將不早於復活節假期結束後的4月20日復課。不少名牌幼稚園原定於2月進行的學前班（PN）入學面試受影響，有幼稚園延期舉行面試，亦有幼稚園出「奇招」變陣，要求家長提交一段子女的短片，取代首輪面試。面對學校的要求，家長擔心自己拍攝短片質素欠奉，影響子女入讀心儀幼稚園的機會。

有攝影公司看準時機，開辦為小朋友拍攝面試短片的服務，網上更流傳收費高達1萬元拍攝及剪接套裝。

因疫情肆虐而將面試模式改為由家長遞交子女的短片，包括銅鑼灣維多利亞國際幼兒園、St. Catherine's（國際英文幼稚園暨幼兒園）及學之園雙語幼兒園等名校。不少攝影公司因此開設幼稚園面試短片服務，價錢由800元到1萬元起不等，費用因應片長、內容鋪排、字幕及拍攝團隊等而定。

▲ WhatsApp流傳一張相片，有攝影公司表示提供N班幼稚園面試片段拍攝及剪接服務。

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攝影公司指引家長面試片段內容

有些攝影公司會提供內容大綱，建議拍攝小朋友的才藝表演及親子活動時刻等。有提供相關服務的攝影公司Luster Angle負責人Pattor表示，近期有不少家長向他了解有關幼稚園面試拍片事宜，他每天收到10至15人查詢。

對於沒有拍攝剪接底子的家長來說，在幾分鐘內的短片要展現小朋友優勢的一面比較困難，更何況有學校要求家長一同出鏡，若家中沒有相關的器材或技術人員幫忙，片段未必能成事。

專業的服務是家長選用的主因

Pattor表示，製作團隊能夠提供專業的意見，分析各校的評分準則，在影片中盡量表現小朋友的優點、才藝及親子活動畫面等，幫助小朋友在眾多面試者中突圍而出。他指，拍攝的時候會因應家長的要求，表現小朋友的「自然美」，「有些家長更會提議到戶外拍攝，展現小朋友日常活動多元化。」

▲ Pattor表示，往年曾拍攝N班面試片段，攝影團隊展現孩子最真實的一面。（受訪者提供）

Pattor說，數小時的拍攝完成後，後期製作亦重要。

家長找我們的主因是我們能提供專業的剪接服務，加字幕及圖片讓學校全面了解小朋友的日常生活，這些家長未必能夠做到。

Pattor補充，明白不是每個家長能負擔昂貴的費用，所以公司會提供相宜又合理的價錢，用專業技術提供服務，如需要同時拍攝兩條內容相約的片段，價錢也會相應調整。

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媽媽：攝影公司價錢太貴

Facebook專頁「湊「巧」有本育兒經」的Danielle媽媽接受TOPick訪問時表示，女兒在今年將會升讀N班，即使自己身為老師知道學校的面試準則，但還是會出現拍攝技術問題，不過認真摸索網上拍片應用程式後，「其實都好易上手，新手都掌握到。」她坦言不會選用攝影公司為女兒拍攝面試片段，

價錢太貴啦！再加上小朋友對住攝影師未必能表現真我，有些表情動作小朋友對著爸爸媽媽才會做。

▲ Danielle媽媽表示，孩子未必能在攝影師面前表現自我。（受訪者提供）

老師校長著重孩子的真實一面

另一名媽媽葉小姐表示，「其實某程度都明白家長想突出自己的小朋友，又怕蝕底，所以會選用攝影公司拍攝短片。」她表示，女兒未收到心儀學校的錄取通知之前，心情忐忑又擔心，「即使面試感覺女兒表現良好，但也會很擔心，更會問育嬰院寫推薦信，自己又寫信，為的是確保能她入讀心儀的學校。」

她又說不會選用攝影公司的服務，

雖然相比起一些家長為讓子女入讀名校搬屋，1萬元的攝影套餐根本不是一回事，但比起專業的拍攝，校長老師更喜歡看到小朋友真實的一面。

記者：梁節儀