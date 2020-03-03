【搞笑大媽】擔心紙鈔有新冠肺炎病毒殘留　大媽用微波爐消毒紙鈔被燒焦

▲ 內地大媽擔心紙鈔有病毒殘留，用微波爐加熱消毒，最終燒焦紙鈔。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民開始養成勤消毒的習慣，加強清潔手機、鑰匙等用品，以免沾上細菌或病毒。江蘇無錫一名大媽擔心人民幣上可能沾染新冠肺炎病毒，將3千元現金放入微波爐中加熱消毒，最終全部燒焦！

婦人將3千元鈔票放入微波爐「消毒」

由新冠肺炎爆發開始，不少人都擔心病毒會經不同途徑傳播，例如紙鈔及硬幣等每日流通性極高的物品。綜合內地傳媒報導，江蘇無錫江陰市一名李姓婦人，2月底擔心銀紙上沾染「新冠肺炎病毒」，於是將3,125元人民幣（約3,484港元）鈔票放入微波爐加熱消毒。「叮錢」不到一分鐘，微波爐就飄出了「燶」味。李婦急忙取出現金，但大部分鈔票已經燒焦，碳化至黑色。

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銀行職員逐張檢查 最終換上嶄新鈔票

李婦大為心痛，帶著鈔票到中信銀行江陰支行求助。由於紙幣被燒焦，難以用儀器辨別，獲銀行職員逐張仔細揭開檢查、鑑定及點算，最終為她換上新鈔票。

▲ 銀行職員為婦人逐一點算燒焦的紙幣。

銀行方面透露，在防疫敏感時期，金融機構每日將鈔票入庫前，都會為鈔票噴消毒液及用紫外光燈消毒最少1小時，存放14天以上再投放市場，因此從金融機構出來的都是「乾淨錢」，可放心使用。不過當地仍是鼓勵民眾盡量使用電子錢包及信月卡等方式付款，減低疫情傳播風險。

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網民：真的太沒常識！

事件引起網民熱議，有網民直言沒常識，「家裡用消毒水噴噴就好了呀，真的太沒常識啦！還好人沒事」、「太可惜了，真是讓人哭笑不得呀，有點心疼」；有網民稱幸虧到最後銀行肯更換鈔票，否則就蝕錢了，「這得多心疼啊，幸虧銀行好心，給兌換了」；另有網民提醒，「摸完錢幣後好好洗手問題應該不大，而不是做這麼無語的舉動。」

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責任編輯：羅嘉欣