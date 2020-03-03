【二月廿九】Yeesa劇中2秒跌倒畫面　吳海昕應導演要求：連環仆1小時

▲ 電視上的兩秒仆倒畫面是吳海昕拍攝一小時的努力而換來。（ 吳海昕IG圖片）

ViuTV新劇《二月廿九》昨晚（2日）首播，女主角Yeesa（吳海昕飾）於的仆倒畫面只得兩秒，但為了拍攝最佳畫面，吳海昕應導演要求拍了1小時，十分專業！

穿越愛情劇《二月廿九》於昨晚（3月2日）開播，女主角吳海昕配合劇情於社交平台分享拍攝感受，並跟觀眾分享幕後花絮照。

▲ （ 吳海昕IG圖片）

吳海昕說：「為了這兩秒畫面，在中環連續仆街一小時。因為導演（羅嘉駿）一直嫌棄我仆得不夠徹底、弧度不夠，辛苦仆得一個好take「好！再來一次！因為畫紙飛散得不夠平均」當時滿腦子都是XXX不忿他的喪心病狂。」

她續指：「現在看到畫面才發覺他的嚴格與執著是正確的，宇宙無敵黑仔王怎能普通仆街，當然要凌空飛身再正面著地才顯得潦倒。」

▲ （ 吳海昕IG圖片）

《二月廿九》的三位主角都為劇集下了不少苦功，吳海昕日前受訪指：「我們都加了很多自己的元素於劇中，穿越劇會記載不同時期的我們，每年都有不同的性格，好像大家也經歷了很多年。」

劇中的女主角擁有穿越超能力，現實中的吳海昕則自認是一名很念舊的人，「年紀大了，會想有更多時間遊歷這個世界。」

▲ （ 吳海昕IG圖片）

曾當4年空姐的Sofiee後悔未有好好遊歷世界，「如有機會的話，我希望回到那四年，去更多的地方體驗人生。以前只懂前往一些很『遊客』的地方，如果可以重新選擇，我會自己一個背着背包去認識當地人，感受當地的文化。」

剛到過緬甸旅行的Sofiee希望之後能到英國和冰島，並想好好研究攝影去拍攝北極光。