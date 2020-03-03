【口罩供應】香港紫花油宣布製造醫療級別口罩　料月產達400萬個

▲ 香港紫花油宣布製造醫療級別口罩，料月產達400萬個。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，為與香港人同心抗疫，「香港紫花油大藥廠」在Facebook專頁宣布斥資700萬元於本地設置大型廠房，自家生產醫療級別口罩，供貨原則亦以本地為主；而初步估算每月最高生產量達400萬個獨立包裝的口罩，有望紓緩本地短期需求及長期供應。預計5月中開始投產，第一批生產的口罩將會以成本價發售。口罩發售日期將稍後公布。

【口罩供應】一合口罩網上開售7分鐘即完結 負責人：派籌3萬個迅速額滿

【口罩供應】港產品牌一合口罩網上開售 網上登記僅7分鐘極速完結

廠房計劃設置2條全自動化生產線，均為醫療級別的口罩，口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，預計生產出來的口罩成品其細菌過濾效率（BFE）達98%或以上，防護性高。生產線採用全自動化的設備，不經人手，每個口罩均獨立包裝，衛生可靠。

「香港紫花油大藥廠」表示，特別建設符合ISO 7 (10,000級)標準的無塵車間 (Cleanroom)作為口罩工場，淨化級別達到醫院手術室設置的標準，比政府對口罩廠房要求的ISO 8 (100,000級)規格更高更嚴謹，無論是溫度、濕度、風量、氣壓、換氣次數、潔淨度均受到嚴密監控，並每日進行消毒劑噴灑程序，設有機械吊臂裝置代替人手，而工作人員進出無塵車間前必先通過特定區域吹風消毒，以確保整個口罩製作過程潔淨無菌。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

責任編輯 李志強