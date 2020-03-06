【娛圈孝順仔】感激父棄換樓助圓海外升學夢　乖仔黃建東：現在有空寧陪父母吃飯

▲ 黃建東父親百萬儲蓄圓兒子留學夢。

因為二次創作的搞笑形象深入民心的藝人黃建東（Derek），在《流行經典50》展露了認真的一面給觀眾，唱歌、彈琴有板有眼，幕後的功臣非黃建東父母莫屬。黃建東接受TOPick專訪表示，父母對於栽培他的興趣發展一直方面盡心盡力。

受到荷里活電影的影響，黃建東一直很響往到外國生活，加上從前他讀喇沙，很多同學在中二、中三已到外國升學，令黃建東非常羨慕：「我中六升中七的暑假到了南非交流，那時才意識到世界之大，加上我和外國人完全沒有隔膜，所以回來後便和爸爸討論。」



黃建東到今仍然十分深刻，當向爸爸講自己想赴外地留學後，父親回答了一句話：「我會想辦法的！」

▲ 黃建東感激爸爸助自己圓夢。（相片由受訪者提供。）

父棄買樓讓黃建東圓夢

原來黃爸爸想出的辦法，就是把原本計劃換樓、接近七位數的首期儲蓄，改為黃建東到美國讀大學的學費及生活費：「我想爸爸應該至少儲了一百萬，這決定不容易，屋企不是甚麼大富之家，沒想到有機會到外國升學。」

爸爸讓黃建東完夢，臨出發前，黃父的一番話令黃建東非常深刻：「爸爸說：『只要老豆能力可以的話，一定會讓你去做你想做的事。』」

在香港中七畢業後，黃建東便到紐約州立大學佛東尼亞分校修讀戲劇，直到2011年回流香港參選《香港先生選舉》入行。

▲ 孩子長大後，黃建東父母經常結伴旅遊。（取自黃建東IG）

無限量支持

黃建東媽媽黃葉慧茵 (Diane）向TOPick稱，深刻記得兒子讀小學時主動報名演話劇，令身為媽媽的她亦佩服兒子的勇氣。而年青是也有跳舞夢想的Diane，作為過來人深知不能限制孩子的發展他們的興趣。

所以Diane絕對是百分百支持兒子：「我們很開通，最緊要自己的兒女喜歡，只要是正確的我們都會支持，讀什麼也沒有所謂，不要逼他做不喜歡的事，令將來留下遺憾。」

黃建東非常感恩父母的開明，：「媽媽從來不會說我長大要當醫生、律師，她讓我和弟弟自由發展，找自己的興趣，所以我小學學過很多東西，有游水、打網球、溜冰、跳舞、法文等等，她真的很悉心栽培我們。」

黃建東父親曾因母親跳舞而呷醋，詳情請看：http://bit.ly/39mf5EF

▲ 黃建東能歌善舞，更彈得一手好琴。（取自黃建東IG）

黃建東媽媽分享親子相處

父母的開通令親子相處如朋友般，彼此間沒代溝。作為兩子之母的Diane，對於兩位兒子的評價認為弟弟較口甜，至於長子黃建東比較喜歡開自己玩笑。

黃建東搶著補充：「細佬成日稱呼媽媽『靚女』，雖然我喜歡幫媽媽改花名，但絕對不會喊她『靚女』，哈哈哈！」Diane亦忍不住抱怨：「他從來不叫我媽媽，不是叫英文名便是花名，最深刻是他叫我阿婦，婦人的婦。」

▲ 黃建東母子笑容一致，黃建東亦以開母親玩笑為樂。（陳靜儀 攝）

對於阿婦的稱號，黃建東的靈感源於一則新聞：「好幾年前看新聞，見到『年過半百的老婦看戲暈倒』，當時好深刻，年過半百就被稱為老婦，我立即拿著報紙和媽媽開玩笑：『你不要隨便在街暈倒，會被人稱為老婦。』，之後阿婦、阿婦叫她。」

將心比心之道

大約半年多前，黃建東的外婆離開，令到黃建東意識到時間的珍貴，因為你永遠不知道何時會變成永別：「以前喜歡和朋友在一起，現在真的約少了朋友，有空也先想到家人，甚至約朋友也邀請媽媽出席。」

▲ Diane不希望兒子的人生抱有後悔。（陳靜儀 攝）

他的目的是為了爭取更多和媽媽相處：「和爸爸媽媽相處，有時可以把他們當成朋友，不要太有距離，即使是家人，沒有東西是必然，也要用真心對待彼此。雖然我未做父親，但我相信每個父母都希望見多點仔女，所以有時間便抽空陪父母吃飯，出街也要想到他們。」

從前父母在自己沒有經濟能力時，助了留學的心願，現在的黃建東，最希望以自己的力量回饋父母。

黃建東節衣縮食想圓媽媽開舞校夢，詳情即睇：http://bit.ly/2FP5CbS

髮型：Jackson Chui @ Hair Creator x IG Academy

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服飾：ROMAGO；Silver’N Grace；Palladium HK

場地：Amelia @ Harbour City

記者：鄭嘉瑤