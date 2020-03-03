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【東京奧運】疫情蔓延恐令「東奧」變「冬奧」？　日本奧運大臣：5月底有所決定

社會 18:27 2020/03/03

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

東京奧運原定7月24日舉行。（東京奧運官方Facebook）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情蔓延至全球多個地方，日本確診個案也上增，已確診980宗個案，外界憂慮東京奧運能否如期在7月展開。日本奧運大臣橋本聖子今日（3日）表示，根據日方與國際奧委會之間的協議，東京奧運要在2020年內舉行，可解作容許延期，但賽會仍在盡一切努力，確保奧運如期上演。

被問到何時可確定東京奧運會舉行的日子，橋本聖子表示，5月底將有所決定，又強調東京奧組委、國際奧委會及東京都政府會竭盡全力，讓東京奧運如期在7月24日舉行。

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責任編輯：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 日本 東京 疫情 奧委會

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