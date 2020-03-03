【疫症下生B】老公不能陪產戴口罩生BB　媽媽奮力10小時生女：好難吸笑氣

▲ 媽媽奮力10小時獨迎小生命。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐下，準媽媽要到醫院生產都份外擔心，公立醫院由1月26日起暫停探病和陪產，並規定所有進入醫院範圍的人士均須戴上口罩，連孕婦也被強制戴上口罩生BB。

facebook專頁「和牛B的成長日記」版主和牛媽，2月底剛於伊利沙伯醫院誕下第二胎女兒，她坦言，在疫情下生B是畢生難忘之事，而且今胎比上胎更辛苦，雖然有「笑氣」可聞，但因戴上口罩，需要特別用力吸，亦非常焗促，最後花了10小時，終順利生下二女。

在懷胎38周4日晚上，和牛媽開始出現陣痛，在丈夫陪同下坐的士到醫院待產，她到達醫院後入產房做分流、檢查和登記。和牛媽表示，因在疫症期間，姑娘會問得比較詳細，例如有沒有離開香港、去過中國或者其他地方，有無發燒、傷風咳症狀等，之後會再做一般檢查，包括磅重、聽BB心跳等。

▲ 和牛媽在醫院期間一直戴著口罩。（「和牛B的成長日記」提供）

丈夫不能陪產

入院前，她亦有擔心醫院有新冠肺炎確診者出現，因此帶備了多個口罩更換，並為孩子預備了便攜式空氣淨化器。和牛媽表示，她用了日本製的「超立體」口罩，比一般外科口罩較好防禦，但又沒有N95般焗促。

由於目前公立醫院不能探病和陪產，丈夫為她辦理完入院手續後，只能陪她到病房門口就離開。

而我就開始孤身生B大作戰了！

▲ 和牛媽花了10小時終平安生下女兒。（「和牛B的成長日記」提供）

戴口罩難吸笑氣

在穿羊水後，護士把和牛媽推上產房催生，由於全程都戴著口罩，她坦言「好辛苦」，

雖然有「笑氣放題」任吸，但戴住口罩好難吸，個位要對得好準好大力吸。生完瞓覺都戴住口罩......

在陣痛及生產10小時後，二女終平安出生，醫院仍保留嬰兒與媽媽合照環節。為了見證這次疫症生B，和牛媽口罩也沒有脫下，拍下這一刻。和牛媽表示，在生大女時，丈夫入到產房陪產，但今次沒有丈夫在身邊，要孤軍作戰感到無助和失落，但感激醫護人員很有耐性地助產。

▲ 二女出生後留院3日。（「和牛B的成長日記」提供）

產後她需要留院3日，由於醫院取消探病時間，丈夫和家人都不能前往病房探望，有物資需要，她只能叫丈夫拿到病房門口交收，又或交給護士轉交給她。而出院後，和牛媽表示她要努力追奶和修身，亦希望這位疫症下出生的B女能健康快樂地成長。

記者：林愛娜