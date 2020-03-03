【新冠肺炎】1歲男嬰屙嘔數日被誤診腸胃病　入院8日後終確診新冠肺炎

▲ 陳鉉煒醫生引述大陸出版的《中華兒科雜誌》最新案例指，嬰幼兒在感染新冠肺炎後，反而出現「嘔吐腹瀉」等腸胃道症狀。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，世衞早前公布新冠肺炎的10大症狀，當中就包括發燒、乾咳、有痰等。不過，台灣小兒科陳鉉煒醫生日前引述大陸出版的《中華兒科雜誌》最新案例指，嬰幼兒在感染新冠肺炎後的症狀不在呼吸道出現，反而出現「嘔吐腹瀉」等腸胃道症狀，此舉恐令不少醫生會誤診為一般腸胃疾病。

男孩最初沒呼吸道症狀

據陳鉉煒醫生引述的《中華兒科雜誌》指，湖北武漢一名年僅1歲多的男孩在確診新冠肺炎前，沒有出現咳嗽、鼻水等病徵，體溫也只有37.3度的輕微低燒，但出現「嘔吐與拉肚子各3次」的症狀。

案例報告提到，該男孩一開始被當地診所視為腸胃道疾病處理，但服用了3天藥後，他雖然「拉肚子好了，也沒有發燒，但整個人卻出現嗜睡、沒有食慾」的狀況。男孩母親不放心，再把他帶去診所，又轉往武漢兒童醫院急症室就醫，院方只給男孩打了點滴補充體力後回家。

住院第7天都未驗出新冠病毒

男孩其後開始出現高燒、呼吸急促等現象，最後被直送兒科加護隔離病房。陳鉉煒醫生表示，該男孩入院後第2天、第7天，都沒有驗出新冠病毒，直到第8天醫院進行第3次採驗，「從開始出現症狀，到被診斷為危重型的新冠病毒肺炎，整整13天」。陳鉉煒醫生形容:

新冠肺炎是個最偉大的偽裝者。它可以偽裝成沒有症狀、偽裝成一般感冒、偽裝成急性腸胃炎、偽裝成急性咽喉炎、偽裝成急性氣管炎、偽裝成流感，等到時間一到，它來到你的跟前，就脫去它偽裝的外衣。

對於這宗個案，陳鉉煒醫生提醒，發燒、乾咳雖然是新冠肺炎所佔最大比例的症狀表現，但對嬰幼兒等兒童族群來說，出現噁心嘔吐、拉肚子等腸胃道症狀時，千萬別當作一般腸胃疾病處理。

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責任編輯:羅嘉欣